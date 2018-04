Legenda Bayerna: S Kovačem rastu šanse za osvajanje LP-a

Bivši kapetan Bayerna, Stefan Effenberg, pohvalio je čelnike bavarskog velikana na odluci da klupu iduće sezone preuzme Niko Kovač.

- Bayern je 100% donio pravu odluku, nema nikakvih dvojbi da je Kovač idealno rješenje za trenera - rekao je 49-godišnji Effenberg za t-online pa se prisjetio vremena kada su, u sezoni 2001./2002. zajedno igrali za minhenski klub:

- Niko je autentična osoba i odlično će se uklopiti i kada je u pitanju njegov karakter. Bayern je uvijek jedan od kandidata za osvajanje Lige prvaka, a s Kovačem mu šanse znatno rastu!

A jučerašnju odluku o postavljanju hrvatskog trenera na čelo aktualnog njemačkog prvaka komentirali su i iz najvećeg rivala Borussije Dortmund u kojoj su se našalili s komentarom Hasana Salihamidžića koji je rekao kako je čuo da je i Borussia željela dovesti Kovača za trenera:

- Da, čuo sam to. Ne znam tko to može ozbiljno shvatiti, pa to je kao da učenik iz prvog reda stalno tuži učiteljici da je čuo ovo ili ono u razredu...