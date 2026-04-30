Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 put
Legenda Celte dobiva kip ispred stadiona! 'Proračun je spreman'
Legendarni nogometaš Celte iz Viga, 38-godišnji Iago Aspas, dobit će vlastiti kip ispred stadiona ovog španjolskog prvoligaša, obećao je gradonačelnik Viga Abel Caballero.
- Proračun za provedbu ovog plana je osiguran, a sljedeći naš korak je poziv na natječaj. To je najmanje što je Iago Aspas zaslužio -poručio je gradonačelnik Caballero dodavši da je namjera da se kip nalazi između dviju tribina, Marcador i Tribuna.
Profesionalnu karijeru Iago Aspas je počeo u Celti daleke 2006. godine te je iz tog kluba izbivao jedino između 2013. i 2015. kada je bio član Liverpoola i Seville. U Vigo se vratio 2015. godine te i danas nosi svjetlo-plavi dres Celte.
Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 puta.
Između 2016. i 2023. odigrao je i dvadeset utakmica za španjolsku reprezentaciju uz šest pogodaka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+