VELIKI IAGO ASPAS

Legenda Celte dobiva kip ispred stadiona! 'Proračun je spreman'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Legenda Celte dobiva kip ispred stadiona! 'Proračun je spreman'
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 put

Legendarni nogometaš Celte iz Viga, 38-godišnji Iago Aspas, dobit će vlastiti kip ispred stadiona ovog španjolskog prvoligaša, obećao je gradonačelnik Viga Abel Caballero.

- Proračun za provedbu ovog plana je osiguran, a sljedeći naš korak je poziv na natječaj. To je najmanje što je Iago Aspas zaslužio -poručio je gradonačelnik Caballero dodavši da je namjera da se kip nalazi između dviju tribina, Marcador i Tribuna.

Profesionalnu karijeru Iago Aspas je počeo u Celti daleke 2006. godine te je iz tog kluba izbivao jedino između 2013. i 2015. kada je bio član Liverpoola i Seville. U Vigo se vratio 2015. godine te i danas nosi svjetlo-plavi dres Celte.

Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 puta.

Između 2016. i 2023. odigrao je i dvadeset utakmica za španjolsku reprezentaciju uz šest pogodaka.

