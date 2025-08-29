Legenda Hajduka: 'Ljudi u klubu rade dobar posao. Pa konačno opet vidim smisao u igri...'

"Znate što ću vam reći, iz aviona se vidi da su došla bolja vremena za Hajduk. Veliki trud novih ljudi i trenera koji su preuzeli vođenje kluba daju rezultat, napokon gledamo Hajduk koji trči, koji se bori, koji ima glavu i rep, i koji postiže rezultate. Sada samo trebaju nastaviti. Bit će problema na tom putu, kao što je bilo u Europi gdje se opet ispalo od neatraktivnog albanskog suparnika, bit će i izgubljenih lopti u pokušaju izlaska iz zadnje linije, bit će i primljenih golova nakon pogrešaka, ali ovo što gledamo je melem za naše rane, nakon par godina opet vidim smisao u igri Hajduka – kaže nam legendarni napadač i strijelac Hajduka Zlatko Vujović, koji je u prošlosti znao biti jako kritičan prema igračima i trenerima Hajduka.

