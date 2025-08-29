Obavijesti

Sport

Komentari 13
VUJOVIĆ ZA 24SATA: PLUS+

Legenda Hajduka: 'Ljudi u klubu rade dobar posao. Pa konačno opet vidim smisao u igri...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 5 min
Legenda Hajduka: 'Ljudi u klubu rade dobar posao. Pa konačno opet vidim smisao u igri...'
Ivo Čagalj/PIXSELL | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL/Instagram

"Kad igrač Hajduka daje sve od sebe, kad ostavi srce na terenu i natopi dres znojem, nitko mu neće ništa zamjeriti. Ali ako stoji i glumi zvijezdu, čeka da netko drugi umjesto njega trči i ukliže..., izabrao je krivi klub"

"Znate što ću vam reći, iz aviona se vidi da su došla bolja vremena za Hajduk. Veliki trud novih ljudi i trenera koji su preuzeli vođenje kluba daju rezultat, napokon gledamo Hajduk koji trči, koji se bori, koji ima glavu i rep, i koji postiže rezultate. Sada samo trebaju nastaviti. Bit će problema na tom putu, kao što je bilo u Europi gdje se opet ispalo od neatraktivnog albanskog suparnika, bit će i izgubljenih lopti u pokušaju izlaska iz zadnje linije, bit će i primljenih golova nakon pogrešaka, ali ovo što gledamo je melem za naše rane, nakon par godina opet vidim smisao u igri Hajduka – kaže nam legendarni napadač i strijelac Hajduka Zlatko Vujović, koji je u prošlosti znao biti jako kritičan prema igračima i trenerima Hajduka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons na pragu Tottenhama, dijete Hajduka napustilo UAE

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025