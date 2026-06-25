Legenda kluba ostaje u Zadru!

Dosadašnji kapetan KK Zadar, 33-godišnji hrvatski košarkaški reprezentativac Marko Ramljak, potpisao je novi dvogodišnji ugovor te će ostati u klubu u koji je prvi put stigao 2010. godine, priopćili su u četvrtak iz hrvatskog doprvaka.

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Ramljak je u prvom boravku u Zadru bio šest sezona, a nakon toga je nastupao za Cedevitu, Zrinjski i Cibonu, kao i za klubove u Bugarskoj, Poljskoj te Bosni i Hercegovini, prije nego što se u ljeto 2022. vratio u Zadar.

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

- U posljednje četiri sezone bio je jedan od važnih igrača momčadi, s kojom je osvojio tri naslova prvaka Hrvatske (2023., 2024. i 2025.) te Kup Krešimira Ćosića 2024. Imenovanjem Stipe Modrića za glavnog trenera i dogovorom o nastavku suradnje s Markom Ramljakom, KK Zadar je napravio dva važna poteza uoči sezone 2026./2027., priopćili su iz kluba.