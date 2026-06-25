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MARKO RAMLJAK

Legenda kluba ostaje u Zadru!

Piše HINA,
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Legenda kluba ostaje u Zadru!
Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kapetan KK Zadra Marko Ramljak (33) potpisao je novi dvogodišnji ugovor i ostaje na Višnjiku, gdje je s klubom odigrao najbolje sezone karijere

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Dosadašnji kapetan KK Zadar, 33-godišnji hrvatski košarkaški reprezentativac Marko Ramljak, potpisao je novi dvogodišnji ugovor te će ostati u klubu u koji je prvi put stigao 2010. godine, priopćili su u četvrtak iz hrvatskog doprvaka. 

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Uređenje dvorane Jazine 00:47
Uređenje dvorane Jazine | Video: Šime Zelić/PIXSELL

Ramljak je u prvom boravku u Zadru bio šest sezona, a nakon toga je nastupao za Cedevitu, Zrinjski i Cibonu, kao i za klubove u Bugarskoj, Poljskoj te Bosni i Hercegovini, prije nego što se u ljeto 2022. vratio u Zadar.

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige
Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

- U posljednje četiri sezone bio je jedan od važnih igrača momčadi, s kojom je osvojio tri naslova prvaka Hrvatske (2023., 2024. i 2025.) te Kup Krešimira Ćosića 2024. Imenovanjem Stipe Modrića za glavnog trenera i dogovorom o nastavku suradnje s Markom Ramljakom, KK Zadar je napravio dva važna poteza uoči sezone 2026./2027., priopćili su iz kluba.

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