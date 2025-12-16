Obavijesti

SAKUPIO GOMILU REAKCIJA

Legenda Liverpoola kritizirala je Salaha, Lovren mu posprdno odgovorio: Nije ovo dosta Mo

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Barrington Coombs, Mike Egerton/Press Association

Jamie Carragher u nekoliko emisija na Sky Sportsu kritizirao je Mohameda Salaha zbog izjave koju je dao poslije utakmice s Leedsom. U njoj je Liverpool prosuo bodova, a Egipćanin je ostao na klupi

Drama oko Mohameda Salaha posljednjih dana snažno je odjeknula u engleskom nogometu. Sukob između egipatske zvijezde i menadžera Arnea Slota doveo je Salaha na rub momčadi, ali i otvorio pitanje njegove budućnosti na Anfieldu.

Nakon što je u javnom istupu izrazio nezadovoljstvo statusom u momčadi i poručio kako ima osjećaj da ga netko želi izbaciti iz Liverpoola, Salah je na nekoliko dana izbačen iz kadra. Nije putovao na gostovanje kod Intera u Ligi prvaka, gdje su Redsi slavili 1-0, već je ostao u Engleskoj.  Među najglasnijim Salahovim zagovornicima ponovno se našao Dejan Lovren. Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji stoper Liverpoola već godinama održava blisko prijateljstvo sa Salahom te je više puta javno stao na njegovu stranu. 

Salah se u međuvremenu vratio u momčad te je u pobjedi protiv Brightona ostvario asistenciju nakon ulaska s klupe. Taj detalj imao je i povijesnu težinu jer je Egipćanin tom asistencijom došao do ukupno 277 golova i asistencija u dresu Liverpoola. Time je postao igrač s najvećim brojem izravnih sudjelovanja kod pogodaka za jedan klub u povijesti Premier lige, prestigavši Waynea Rooneyja (276), dok Ryan Giggs ostaje treći s 271.

Salah je taj uspjeh podijelio na društvenoj mreži X bez dodatnog komentara, a objava je brzo privukla pozornost. Među brojnim reakcijama posebno se istaknula ona Dejana Lovrena, koji je ironično poručio: "Nedovoljno dobro, Mo. Moraš pokrivati svog beka."

Lovrenova poruka jasno se referirala na kritike koje Salaha prate posljednjih tjedana, a tiču se njegova defenzivnog doprinosa. Upravo je Jamie Carragher, legendarni branič Liverpoola i danas stručni komentator Sky Sportsa i CBS-a, javno poručio kako Salah mora više pomagati svom beku u obrani. Carragher je otišao i korak dalje te je Salahovo nedavno ponašanje i intervju nazvao sramotnim.

Liverpool svladao Chlesea 5:3 i po prvi put nakon 30 godina uzeo pehar Premierlige
Foto: Paul Ellis

Lovren je već ranije reagirao na takve komentare. 

- Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata. Ostanite na svom teritoriju, tipkajte i podržavajte pogrešnu stranu.

Unatoč povratku na teren, situacija oko Salaha i dalje ostaje otvorena. Sam igrač poručio je kako još ništa nije odlučeno, dok se u klubu nadaju smirivanju tenzija prije njegova odlaska na Afrički kup nacija, gdje će predvoditi reprezentaciju Egipta

