VIDEO Ekitike zabio najbrži gol sezone u Premier ligi! Salah se vratio u momčad Liverpoola

Liverpool je pobijedio Brighton 2-0 u dvoboju 16. kola Premier lige, a prvi gol zabio je Hugo Ekitike već u prvoj minuti.
Točnije, napadač "redsa" zabio je nakon svega 46 sekundi! Najbrži je to gol u Premier ligi ove sezone.
Ekitike je zabio i drugi gol Liverpoola u 60. minuti, a asistirao mu je Mohamed Salah koji se vratio u sastav Liverpoola nakon konflikta s Arneom Slotom i javnog prozivanja kluba.
Engleski prvak šesta je momčad Premier lige sa 26 bodova, dok je Brighton deveti s tri boda manje.
Pobijedio je i Chelsea i to protiv Evertona 2-0 na Stamford Bridgeu. Za 1-0 je zabio Palmer u 21. minuti, a pobjedu je potvrdio Gusto u 45.
"Plavci" su četvrta momčad Engleske sa 28 bodova, dok je Everton osmi sa 24 boda.
