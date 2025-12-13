Obavijesti

Sport

Komentari 0
PREMIER LIGA

VIDEO Ekitike zabio najbrži gol sezone u Premier ligi! Salah se vratio u momčad Liverpoola

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ekitike zabio najbrži gol sezone u Premier ligi! Salah se vratio u momčad Liverpoola
3
Foto: Phil Noble/REUTERS

Ekitike je zabio i drugi gol Liverpoola u 60. minuti, a asistirao mu je Mohamed Salah koji se vratio u sastav Liverpoola nakon konflikta s Arneom Slotom i javnog prozivanja kluba

Liverpool je pobijedio Brighton 2-0 u dvoboju 16. kola Premier lige, a prvi gol zabio je Hugo Ekitike već u prvoj minuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Točnije, napadač "redsa" zabio je nakon svega 46 sekundi! Najbrži je to gol u Premier ligi ove sezone.

Ekitike je zabio i drugi gol Liverpoola u 60. minuti, a asistirao mu je Mohamed Salah koji se vratio u sastav Liverpoola nakon konflikta s Arneom Slotom i javnog prozivanja kluba. 

Golove Ekitikea i asistenciju Salaha pogledajte OVDJE

Premier League - Liverpool v Brighton & Hove Albion
Foto: Phil Noble/REUTERS

Engleski prvak šesta je momčad Premier lige sa 26 bodova, dok je Brighton deveti s tri boda manje. 

Pobijedio je i Chelsea i to protiv Evertona 2-0 na Stamford Bridgeu. Za 1-0 je zabio Palmer u 21. minuti, a pobjedu je potvrdio Gusto u 45. 

Golove pogledajte OVDJE

Premier League - Chelsea v Everton
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

"Plavci" su četvrta momčad Engleske sa 28 bodova, dok je Everton osmi sa 24 boda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025