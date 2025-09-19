Legenda Milana: Modrić? Kad vidiš tu eleganciju, shvatiš da razmišlja drugačije od drugih

Luka Modrić potpuno je zaludio "grad mode" i postao neizostavan član udarne postave. U svim utakmicama za Milan bio je jedan od najboljih na terenu, a u četiri nastupa već je upisao asistenciju i gol, kojim je donio pobjedu svom klubu protiv Bologne. San Siro drži dah dok Modrić ima loptu, a pohvale stižu na sve strane. Sada je svoje divljenje izrazila legenda Milana, Massimo Ambrosini (48).

Foto: Andrea Amato/IPA Sport / ipa-age

- Jednostavnost s kojom on igra nogomet, elegancija s kojom dotiče loptu, pa to kad vidiš, dobiješ osjećaj da je riječ o igraču koji razmišlja drukčije od drugih, ili barem razmišlja prvi. Modrić ima auru veličine koja ga prati - rekao je Ambrosini za Cronache di Spogliatoio pa dodao:

- Veliki nogometaš uvijek ima poniznost, a to se vidi na terenu jer radi i najjednostavnije stvari s predanošću igrača koji je prvi put obukao dres. Duboko voli ono što radi i to čini sa strašću, prirodnošću i jednostavnošću.

Ambrosini je 18 godina bio "srce i duša" veznog reda Milana za koji je odigrao 489 utakmica te njegove riječi zaista imaju težinu. Velike stvari radi hrvatski kepatan u Milanu, a sezona je tek počela, a s njim "rossoneri" igraju na višoj razini te se nadaju borbi za naslov.