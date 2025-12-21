Jugović je za Osijek je u svim natjecanjima odigrao više od 300 utakmica, osvojio je Kup 2014. i Superkup iste godine, a osim za slavonskog prvoligaša igrao je i za Rijeku te Jeonnam Dragons
Legenda Osijeka iznenadno završava karijeru?! Kapetan je momčadi, a igrao je i za Rijeku
Vedran Jugović (36) završio je profesionalnu karijeru, prenosi Germanijak. Veznjak "bijelo-plavih" legenda je Osijeka, a protiv Slaven Belupa je odigrao posljednju utakmicu.
Jugović je već u 14. minuti morao izaći iz igre protiv "farmaceuta", a možda je i to ubrzalo njegovu odluku. Iako ga ugovor s Osječanima veže do kraja godine, veznjak je odlučio reći dosta.
Pred Osijekom je neizvjesno proljeće i borba za opstanak, a sigurno je da klub čeka turbulentan prijelazni rok. Bit će puno promjena u sastavu Željka Sopića, a moguće je i da će se stožeru pridružiti dosadašnji kapetan momčadi Jugović, prenosi isti izvor.
Za Osijek je u svim natjecanjima odigrao više od 300 utakmica, osvojio je Kup 2014. i Superkup iste godine, a osim za slavonskog prvoligaša igrao je i za Rijeku te Jeonnam Dragons.
