Komentari 1
VEDRAN JUGOVIĆ

Legenda Osijeka iznenadno završava karijeru?! Kapetan je momčadi, a igrao je i za Rijeku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Legenda Osijeka iznenadno završava karijeru?! Kapetan je momčadi, a igrao je i za Rijeku
4
Zagreb: Sraz Lokomotive i Osijeka u 1/4 finalu SuperSport kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jugović je za Osijek je u svim natjecanjima odigrao više od 300 utakmica, osvojio je Kup 2014. i Superkup iste godine, a osim za slavonskog prvoligaša igrao je i za Rijeku te Jeonnam Dragons

Vedran Jugović (36) završio je profesionalnu karijeru, prenosi Germanijak. Veznjak "bijelo-plavih" legenda je Osijeka, a protiv Slaven Belupa je odigrao posljednju utakmicu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Osijek - Istra 1961 01:49
Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Jugović je već u 14. minuti morao izaći iz igre protiv "farmaceuta", a možda je i to ubrzalo njegovu odluku. Iako ga ugovor s Osječanima veže do kraja godine, veznjak je odlučio reći dosta.

Osijek: Uvjerljiva pobjeda Osijeka protiv Lokomotive 3:0
Osijek: Uvjerljiva pobjeda Osijeka protiv Lokomotive 3:0 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pred Osijekom je neizvjesno proljeće i borba za opstanak, a sigurno je da klub čeka turbulentan prijelazni rok. Bit će puno promjena u sastavu Željka Sopića, a moguće je i da će se stožeru pridružiti dosadašnji kapetan momčadi Jugović, prenosi isti izvor. 

Za Osijek je u svim natjecanjima odigrao više od 300 utakmica, osvojio je Kup 2014. i Superkup iste godine, a osim za slavonskog prvoligaša igrao je i za Rijeku te Jeonnam Dragons. 

Komentari 1
OSTALO

