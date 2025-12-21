Legenda Osijeka iznenadno završava karijeru?! Kapetan je momčadi, a igrao je i za Rijeku

Vedran Jugović (36) završio je profesionalnu karijeru, prenosi Germanijak. Veznjak "bijelo-plavih" legenda je Osijeka, a protiv Slaven Belupa je odigrao posljednju utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Jugović je već u 14. minuti morao izaći iz igre protiv "farmaceuta", a možda je i to ubrzalo njegovu odluku. Iako ga ugovor s Osječanima veže do kraja godine, veznjak je odlučio reći dosta.

Osijek: Uvjerljiva pobjeda Osijeka protiv Lokomotive 3:0 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Pred Osijekom je neizvjesno proljeće i borba za opstanak, a sigurno je da klub čeka turbulentan prijelazni rok. Bit će puno promjena u sastavu Željka Sopića, a moguće je i da će se stožeru pridružiti dosadašnji kapetan momčadi Jugović, prenosi isti izvor.

Za Osijek je u svim natjecanjima odigrao više od 300 utakmica, osvojio je Kup 2014. i Superkup iste godine, a osim za slavonskog prvoligaša igrao je i za Rijeku te Jeonnam Dragons.