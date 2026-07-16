Legenda Osijeka objavila kraj karijere: 'Svemu dođe kraj...'

Legenda Osijeka, ali i HNL-a, Mile Škorić (35) završava svoju nogometnu karijeru. Prošlu je sezonu proveo u Rijeci, osvojio i naslov prvaka Hrvatske te Kup, no zbog ozljede se nije previše naigrao. Za momčad s Kvarnera odigrao je samo tri utakmice, a nedavno se i emotivnim pismom oprostio od Rijeke. Sada je objavu o završetku karijere objavio na društvenim mrežama.

- Svako putovanje jednom dođe kraju. Zbog ozljede završavam svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Hvala svim ljudima koji su bili dio mog puta i ostavili trag u njemu. Ponosan sam na sve što sam prošao i zahvalan na svakoj prilici, podršci i uspomeni. Hvala od srca - napisao je Škorić.

Kroz svoju karijeru postao je apsolutna legenda Osijeka. U svom drugom mandatu uz Dravu, gdje je bio od 2013. do 2023. godine, odigrao je nevjerojatnih 307 utakmica, zabio 19 golova i osam puta asistirao. Postao je tako apsolutna legenda kluba u kojem je 2008. i započeo profesionalnu karijeru. Još je igrao za Goricu, HAŠK Zagreb, pa je nakon Osijeka otišao u Kinu iz koje je stigao u Rijeku.

Mile Škorić odigrao je posljednju utakmicu za Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Što se tiče reprezentacije, Škorić je sedam puta nosio dres "vatrenih". Debitantski nastup bio mu je 2017. godine u prijateljskoj utakmici protiv Meksika, a zadnju je odigrao 2022. protiv Bugarske.