Legenda Reala ishvalila Modrića pa objasnila razliku između Hrvatske i Srbije: Oni to nemaju

Michel Salgado, legendarni igrač Real Madrida, jedna je od brojnih nogometnih ikona koja ovih dana obitava u Katru. Neki su stigli u ulozi stručnih komentatora, a neki samo uživati u nogometu. A imat će u čemu. Četvrtfinala Svjetskog prvenstva donose nam spektakl.

Prvi na redu su Hrvatska i Brazil. Vatreni će se od 16 sati na Education Cityju boriti za drugi plasman zaredom u polufinale Mundijala, a legendarni Salgado dao je intervju za Al Jazeeru Balkans gdje je objasnio zašto je Hrvatska već godina uspješnija od Srbije i nahvalio Modrića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Srbija je na kraju podbacila, očekivao sam da će biti ofenzivniji. Timovi s Balkana nisu defenzivni jer imaju kvalitetne igrače na sredini terena. Srbija je propustila priliku da uđe u šesnaestinu finala. Razočaran sam - kazao je Salgado.

Hrvatska ga je oduševila. Prije četiri godine osvojila je svjetsko srebro, a sada je na dobrom putu da drugi put uđe u polufinale. No, čeka ju nikad teži zadatak.

- Hrvatskoj se treba diviti iz više razloga. Ta generacija je bila druga na svijeta prije četiri godine i sada su opet u četvrtfinalu. Nije im lako, igrali su bez Modrića u završnici protiv Japana. To su veterani, ali su uspjeli odigrati i pobijediti na penale. Imaju pobjednički mentalitet i to je nevjerojatno. Što god da se dogodi protiv Brazila, to je generacija koja se oprašta. Dolazi nova, ali mora im se skinuti kapa za posljednjih deset godina. Jučer sam pričao s Modrićem. Rekao sam mu da mu moram čestitati na svemu. Ne samo na drugom mjestu, na ovom prvenstvu je pokazao koliko je poseban.

Foto: nph / Alterphotos

Srbija je s velikim najavama došla u Katar. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je pohod na finale, a na kraju su svoj put završili u skupini s jednim bodom iz tri utakmice. Koja je razlika između Srbije i Hrvatske i zašto su 'vatreni' godinama na vrhunskoj razini?

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

- Mislim da su iskustvo i činjenica da ste u finalu izgubili od Francuske tom treneru donijeli ugled i povjerenje među igračima. Da budem iskren, kad izbornik Hrvatske u teškom trenutku, kad se utakmica lomi, mijenja najveće igrače kako bi unio drugu vrstu energije, a igrači reagiraju kao da je to nešto normalno i prihvate to, shvaćaju da je ta promjena potrebna kako bi pokušali pobijediti, to je nešto što mogu učiniti samo treneri koje igrači poštuju. Srbija to nije još postigla. To je razlika Hrvatske i Srbije na ovom prvenstvu - jasno je objasnio Salgado pa dodao:

- Srbija je bila ispred Portugala i očekivala se bolja njihova igra. Kvalifikacije su drugačije, možete igrati bez pritiska jer svi misle da će Portugal biti prvi. Budeš opušten i lakše pobijediš. Ali kad uđeš u turnir, moraš se nositi s pritiskom, a to oni još ne znaju. Nisu igrali onako kako oni znaju.



