Legenda Šibenika bez zadrške o golu Lokomotive: 'Živile lajne'

Na osječkoj Opus Areni u petak je u 90. minuti pao kontroverzni gol koji je možda odlučio putnika u drugu ligu, odnosno onoga tko ostaje u eliti. Mirko Sušak zabio je za izjednačenje i bod Lokomotive na gostovanju kod Osijeka (1-1). Je li bio u zaleđu kad mu je Denis Bušnja uputio loptu? Zamrznuta snimka otkriva da je bio u liniji sa zadnjim domaćim igračem Rokom Jurišićem.

VAR suci Patrik Kolarić iz Čakovca i Vedran Đurak iz Zeline signalizirali su glavnom sucu Anti Terziću da je sve u redu, da gol treba vrijediti. Prvi pomoćni Vice Vidović, sukladno uputama o puštanju takvih situacija do kraja akcije, nije podigao zastavicu.

Utakmicu su sa zanimanjem pratili i u Šibeniku, izravnom konkurentu lokosa za ostanak u elitnom društvu. Pomoćnik sportskog direktora i legendarni igrač HNL-a Stipe Bačelić-Grgić (37) posprdno se osvrnuo na grafiku koju su iz VAR sobe pustili u prijenos i koja sugerira kako zaleđa nije bilo.

"Živile lajne", napisao je Šibenčanin na Instagramu uz emotikone plača od smijeha i povraćanja.

- Sreća prati hrabre, nismo se došli braniti i čekati da se nešto dogodi, bili smo poduzetni. To je plod rasta, emotivnog, psihičkog i taktičkog sazrijevanja ove momčadi. Zaslužili smo ovaj bod, ovo nam je veliki podstrek za zadnje dvije utakmice. Bilo je dosta pritiska prošli tjedan, bit će ga još. Do srijede se neću javljati na mobitel, a u četvrtak ću ga ugasiti - rekao je Mario Cvitanović, trener Lokomotive.

Saga oko plaćanja duga njemu i drugom bivšem treneru Šibenika Damiru Čanadiju još nije gotova. Nakon što je disciplinska komisija HNS-a oduzela klubu dva boda zbog kašnjenja pri uplati do početka utakmice protiv Gorice 28. travnja, iz Šibenika su se žalili i tvrdili kako je sve riješeno na vrijeme.

Cvitanović je za Germanijak izjavio kako je uplata izvršena četiri minute prije početka utakmice. Iz Šibenika su ga molili da potpiše da mu više nisu ništa dužni, no on to isprva nije htio napraviti jer mu račun nije platio klub, već grupacija iz Njemačke koja je vlasnik kluba i koja je, tvrdio je, već drugi dan mogla povući uplatu.

Šibeniku dva boda natrag ili - još četiri manje?

Je li u konačnici Šibeniku žalba uspjela javnost bi trebala doznati u ponedjeljak, a ne bude li uspješna, izvjesno je kako će savez skinuti još četiri boda narančastima, i za dvoboje protiv Varaždina i Rijeke, koja gostuje na Šubićevcu ovu subotu. HNS i dalje tretira kao da Šibeniku nisu oduzeti bodovi, odnosno da ih ima 30 dok ne bude završen žalbeni postupak.

Momčad Rajka Vidovića, dakle, dočekuje lidera prvenstva ne znajući je li možda već i ispala iz lige, ali u svakom slučaju s motivom da pomrsi račune favoritu u borbi za naslov. Za njih će od 17 sati (MAXSport 1) nesumnjivo navijati i Dinamo i Hajduk, koji vrebaju kiks sastava Radomira Đalovića.