Obavijesti

Sport

Komentari 2
ODAO POČAST DRAGOJ

Legenda 'vatrenih': Svaka čast mojoj supruzi! Brine o šestero djece dok me nema zbog posla

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Legenda 'vatrenih': Svaka čast mojoj supruzi! Brine o šestero djece dok me nema zbog posla
4
Split: Stipe Pletikosa u šetnji s trudnom suprugom Angelom | Foto: Leonard Nincevic/PIXSELL

Obožavam jesti dobro i kvalitetno te popiti neko dobro vino. Kuhinja je, s obzirom i na našu mnogobrojnu obitelj, možda čak i centralni dio našeg druženja svakog dana. I uvijek nas nekako poveže, rekao je Pletikosa

Sastav hrvatske nogometne reprezentacije godinama se nije mogao izrecitirati bez jednog imena. Riječ je o umirovljenom golmanu Stipi Pletikosi (46), koji je 15 godina bio član ''vatrenih''. Debitirao je pod vodstvom legendarnog Miroslava Ćire Blaževića, umirovio se pod palicom Nike Kovača, a sada je bliski suradnik izborniku Zlatku Daliću kao tehnički direktor A i U-21 reprezentacije.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stipe je godinama bio oslonac ''vatrenih'', što potvrđuju i 114 nastupa, a danas je, uz obaveze u HNS-u, posvećen obitelji i odgajanju čak šestero djece! U intervjuu za InMagazin naš slavni golman progovorio je o nekim manje poznatim temama.

- Ovaj ću put javno reći supruzi svaka čast jer vodi veliku brigu o djeci, dok mene često nema zbog naravi posla, ali trudimo se da ih uputimo na pravi put, da ih stavimo na noge kakve trebaju biti i da im budemo emocionalni oslonac na njihovom putu - rekla je ikona ''vatrenih'' te nastavila...

- Obožavam jesti dobro i kvalitetno te popiti neko dobro vino. Kuhinja je, s obzirom i na našu mnogobrojnu obitelj, možda čak i centralni dio našeg druženja svakog dana. I uvijek nas nekako poveže, kako za doručkom, tako i za ručkom i večerom.

Hrvatski nogometaši i njihove supruge i djevojke
Hrvatski nogometaši i njihove supruge i djevojke | Foto: Tino Juric/PIXSELL

Pletikosa je još 2003. godine oženio Angelu, s kojom ima dvojicu sinova i četvero kćeri. Nogomet je, naravno, nezaobilazna tema pod njihovim krovom, a otkrio je što se trudi prenijeti djeci.

- Prije svega, empatiju prema drugima. Živimo u čudnim vremenima, senzibilnost, radišnost, vjera koja igra veliku ulogu u našim životima tako da se trudimo živjeti na takav način i ja i supruga našim primjerom prenijeti na njih. Pošto se nogomet stalno vrti na ekranima u kući, zbilja ima veliki utjecaj na sve njih, ali najbitnije je da izrastu u prave ljude,

Obožava blagdansko vrijeme.

- Prije ovog intervjua, supruga me uputila u trgovački centar da nam uzmem svjećice za bor, tako da su te pripreme već počele. Jedno prekrasno doba godine, koje doživljavamo na jedan poseban, duhovan način i svi se radujemo tim obiteljskim druženjima.

Za kraj se dotaknuo sjajnih rezultata reprezentacije.

- Radimo sjajne rezultate, ponekad mi čak uzimamo te plasmane zdravo za gotovo, a kad vidimo nekakve druge nacije kao što su Škotska i Austrija koje se plasiraju nakon 28 godina i koliko im to znači. Mislim da ćemo i u sljedećem Svjetskom prvenstvu odigrati jednu važnu ulogu. Ja mislim da skupina igrača koju imamo sada, koju izbornik Dalić vodi na sjajan način i odgovara taj pritisak, nekim igračima manje, nekim više. Ovim mlađima ćemo mi svi zajedno pomoći da što bolje predstave našu državu - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
VIDEO Chelsea razbio nemoćnu Barcelonu. Stamford Bridge oduševio talentirani Brazilac
UVJERLJIVA POBJEDA

VIDEO Chelsea razbio nemoćnu Barcelonu. Stamford Bridge oduševio talentirani Brazilac

Utakmicu Chelseaja i Barcelone je u jednom smjeru odvelo isključenje Arauja iz 44 minute. Urugvajac je prvi karton dobio zbog prigovara, a drugi zbog grubog starta na Cucurelli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025