Legenda 'vatrenih': Svaka čast mojoj supruzi! Brine o šestero djece dok me nema zbog posla

Sastav hrvatske nogometne reprezentacije godinama se nije mogao izrecitirati bez jednog imena. Riječ je o umirovljenom golmanu Stipi Pletikosi (46), koji je 15 godina bio član ''vatrenih''. Debitirao je pod vodstvom legendarnog Miroslava Ćire Blaževića, umirovio se pod palicom Nike Kovača, a sada je bliski suradnik izborniku Zlatku Daliću kao tehnički direktor A i U-21 reprezentacije.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stipe je godinama bio oslonac ''vatrenih'', što potvrđuju i 114 nastupa, a danas je, uz obaveze u HNS-u, posvećen obitelji i odgajanju čak šestero djece! U intervjuu za InMagazin naš slavni golman progovorio je o nekim manje poznatim temama.

- Ovaj ću put javno reći supruzi svaka čast jer vodi veliku brigu o djeci, dok mene često nema zbog naravi posla, ali trudimo se da ih uputimo na pravi put, da ih stavimo na noge kakve trebaju biti i da im budemo emocionalni oslonac na njihovom putu - rekla je ikona ''vatrenih'' te nastavila...

- Obožavam jesti dobro i kvalitetno te popiti neko dobro vino. Kuhinja je, s obzirom i na našu mnogobrojnu obitelj, možda čak i centralni dio našeg druženja svakog dana. I uvijek nas nekako poveže, kako za doručkom, tako i za ručkom i večerom.

Hrvatski nogometaši i njihove supruge i djevojke | Foto: Tino Juric/PIXSELL

Pletikosa je još 2003. godine oženio Angelu, s kojom ima dvojicu sinova i četvero kćeri. Nogomet je, naravno, nezaobilazna tema pod njihovim krovom, a otkrio je što se trudi prenijeti djeci.



- Prije svega, empatiju prema drugima. Živimo u čudnim vremenima, senzibilnost, radišnost, vjera koja igra veliku ulogu u našim životima tako da se trudimo živjeti na takav način i ja i supruga našim primjerom prenijeti na njih. Pošto se nogomet stalno vrti na ekranima u kući, zbilja ima veliki utjecaj na sve njih, ali najbitnije je da izrastu u prave ljude,

Obožava blagdansko vrijeme.

- Prije ovog intervjua, supruga me uputila u trgovački centar da nam uzmem svjećice za bor, tako da su te pripreme već počele. Jedno prekrasno doba godine, koje doživljavamo na jedan poseban, duhovan način i svi se radujemo tim obiteljskim druženjima.

Za kraj se dotaknuo sjajnih rezultata reprezentacije.



- Radimo sjajne rezultate, ponekad mi čak uzimamo te plasmane zdravo za gotovo, a kad vidimo nekakve druge nacije kao što su Škotska i Austrija koje se plasiraju nakon 28 godina i koliko im to znači. Mislim da ćemo i u sljedećem Svjetskom prvenstvu odigrati jednu važnu ulogu. Ja mislim da skupina igrača koju imamo sada, koju izbornik Dalić vodi na sjajan način i odgovara taj pritisak, nekim igračima manje, nekim više. Ovim mlađima ćemo mi svi zajedno pomoći da što bolje predstave našu državu - zaključio je.