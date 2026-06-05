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Legendarna Serena Williams ne staje! Igrat će parove i u Berlinu

Piše HINA,
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Legendarna Serena Williams ne staje! Igrat će parove i u Berlinu
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Serena Williams opet udara! Legendarna Amerikanka nastupa u Queen's Clubu i Berlinu, a šuška se i o Wimbledonu

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Bivša prva tenisačica svijeta 44-godišnja Amerikanka Serena Williams objavila je u petak da će, osim u londonskom Queen's Clubu, nastupiti u parovima i na turniru u Berlinu, koji počinje 15. lipnja.

FILE PHOTO: Wimbledon
Foto: Matthew Childs/REUTERS

"Svaki turnir koji ću ubaciti u svoj kalendar je poseban, a Berlin nije izuzetak. Radujem se što ću igrati pred njemačkom publikom čime ću nastaviti graditi samopouzdanje za sezonu na travi", priopćila je Williams.

Na turniru u Queen's Clubu, koji starta 8. lipnja, partnerica će joj biti Kanađanka Victoria Mboko, dok još nije poznato tko će joj biti suigračica u Berlinu. U četvrtak su mediji objavili fotografije kako Serena Williams trenira sa Mboko, a nagađa se da će Amerikanka nastupiti i na Grand Slam turniru u Wimbledonu, gdje sedam puta bila prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji i šest puta u parovima. 

Serena Williams se je povukla iz tenisa nakon što je izgubila u trećem kolu US Opena 2022. godine. Tijekom karijere osvojila je 73 turnira u pojedinačnoj konkurenciji, a među njima se ističu 23 naslova na Grand Slam turnirima.

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