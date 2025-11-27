Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRAJ SJAJNE KARIJERE?

Legendarna skijašica ozlijedila se na treningu: Hoću li se vratiti na skije? To ćemo još vidjeti...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Legendarna skijašica ozlijedila se na treningu: Hoću li se vratiti na skije? To ćemo još vidjeti...
Foto: Leonhard Foeger

Alpska skijašica Lara Gut-Behrami ozlijedila se na treningu za super-veleslalom u SAD-u. Prilikom pada doživjela je tešku ozljedu koljena, puknuće dva ligamenta i meniskusa što znači da je za nju sezona gotova

Švicarska skijašica i jedna od najboljih u povijesti skijanja Lara Gut-Behrami (34) objavila je kako ove sezone više neće stati na skije. Zlatna olimpijka iz Beijinga teško je ozlijedila lijevo koljeno i nije u mogućnosti nastaviti sezonu. 

Legenda alpskog skijanja ozlijedila je dva ligamenta koljena i meniskus tijekom treninga za veleslalom na Copper Mountainu u SAD-u. Izgledno je kako će koljeno operirati idući tjedan. Ozljeda znači da Švicarku definitivno nećemo gledati na zimskim Olimpijskim igrama koje će se održati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače 2026. godine. 

U lipnju 2025. objavila je kako će u mirovinu nakon ove sezone, ali još uvijek postoji šansa da ćemo je ponovno gledati na skijama. Vrlo je optimistična u vezi oporavka, ali nije sigurna hoće li se vratiti profesionalnom skijanju.

- Moj je cilj potpuno se oporaviti od ove ozljede i vratiti punu sposobnost izvedbe. Tek tada ću znati što mi budućnost nosi.

FILE PHOTO: FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Leonhard Foeger

Skijašica vrlo pozitivno gleda prema naprijed i vjeruje da postoje i gore stvari od ozljede.

- Sljedećih nekoliko mjeseci zamišljala sam vrlo drugačije i stvarno sam se veselila ostatku skijaške sezone. Nedavno smo doživjeli dramatične događaje u našem sportu, smrtonosne nesreće u kojima su sudjelovali mladi sportaši. Vjerujem da se ozljeda koljena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom.

Behrami je u karijeri osvojila tri olimpijske medalje, pobijedila na 48 utrka, 101 put bila na pobjedničkom postolju i ima sedam Malih kristalnih globusa. Posljednji je osvojila prošle sezone u super-veleslalomu. Skijašica je od 2018. žena umirovljenog nogometaša i bivšeg reprezentativca Švicarske Valona Behramija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025