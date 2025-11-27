Alpska skijašica Lara Gut-Behrami ozlijedila se na treningu za super-veleslalom u SAD-u. Prilikom pada doživjela je tešku ozljedu koljena, puknuće dva ligamenta i meniskusa što znači da je za nju sezona gotova
Legendarna skijašica ozlijedila se na treningu: Hoću li se vratiti na skije? To ćemo još vidjeti...
Švicarska skijašica i jedna od najboljih u povijesti skijanja Lara Gut-Behrami (34) objavila je kako ove sezone više neće stati na skije. Zlatna olimpijka iz Beijinga teško je ozlijedila lijevo koljeno i nije u mogućnosti nastaviti sezonu.
Legenda alpskog skijanja ozlijedila je dva ligamenta koljena i meniskus tijekom treninga za veleslalom na Copper Mountainu u SAD-u. Izgledno je kako će koljeno operirati idući tjedan. Ozljeda znači da Švicarku definitivno nećemo gledati na zimskim Olimpijskim igrama koje će se održati u Milanu i Cortini od 6. do 22. veljače 2026. godine.
U lipnju 2025. objavila je kako će u mirovinu nakon ove sezone, ali još uvijek postoji šansa da ćemo je ponovno gledati na skijama. Vrlo je optimistična u vezi oporavka, ali nije sigurna hoće li se vratiti profesionalnom skijanju.
- Moj je cilj potpuno se oporaviti od ove ozljede i vratiti punu sposobnost izvedbe. Tek tada ću znati što mi budućnost nosi.
Skijašica vrlo pozitivno gleda prema naprijed i vjeruje da postoje i gore stvari od ozljede.
- Sljedećih nekoliko mjeseci zamišljala sam vrlo drugačije i stvarno sam se veselila ostatku skijaške sezone. Nedavno smo doživjeli dramatične događaje u našem sportu, smrtonosne nesreće u kojima su sudjelovali mladi sportaši. Vjerujem da se ozljeda koljena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom.
Behrami je u karijeri osvojila tri olimpijske medalje, pobijedila na 48 utrka, 101 put bila na pobjedničkom postolju i ima sedam Malih kristalnih globusa. Posljednji je osvojila prošle sezone u super-veleslalomu. Skijašica je od 2018. žena umirovljenog nogometaša i bivšeg reprezentativca Švicarske Valona Behramija.
