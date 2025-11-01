Obavijesti

Legendarna tenisačica izjavom o Đokoviću 'podigla buru': Zbog toga me napalo 65 tisuća Srba

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Izluđuje me to. Onda mi kažu da ih samo ignoriram. Mogla bih ih samo ignorirati, ali izvukli su moju izjavu iz konteksta. Da su slušali do kraja, čuli bi da sam rekla i da mu želim da nastavi igrati što dulje, rekla je Stubbs

Nekadašnja australska tenisačica Rennae Stubbs (54) našla se u centru pažnje nakon što se požalila na reakcije Srba na njenu izjavu o Novaku Đokoviću (38), osvajaču 24 Grand Slam naslova. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Australka je u svom podcastu o tenisu rekla da Đoković "nema razloga više igrati tenis jer drži sve moguće rekorde". Obožavatelji srpskog tenisača nisu se složili s dvostrukom osvajačicom Wimbledona pa ona sada tvrdi da je njena izjava izvučena iz konteksta. 

- Ljudi će vam izvući mali dio podcasta i staviti ga u naslov. Ali ta rečenica nije sve ono što sam rekla. Ponavljam. Đoković ne mora nastaviti igrati tenis jer je sve već postigao. Najbolji je igrač svih vremena. Stavili su tu moju izjavu u naslov i, naravno, napalo me 65 tisuća Srba - komentirala je Stubbs. 

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey

- Izluđuje me to. Onda mi kažu da ih samo ignoriram. Mogla bih ih samo ignorirati, ali izvukli su moju izjavu iz konteksta. Da su slušali do kraja, čuli bi da sam rekla i da mu želim da nastavi igrati što dulje - nastavila je u podcastu. 

Stubbs je bila jedna od najboljih tenisačica njenog doba, a najviše je dominirala u parovima gdje je dugo bila prva na ljestvici. U parovima je osvojila četiri Grand Slama, dva Wimbledona, Australian Open i US Open. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji rezultat karijere joj je 64. mjesto. Nakon završetka profesionalne teniske karijere, radila je kao sukomentatorica na Seven Networku i ESPN-u. 

