Prije polufinalne utakmice Zapada Utah - Lakers OBN je emitirao Schindlerovu listu, kultni film koji je osvojio čak sedam nagrada Akademije. Avdić je film koji traje više od tri sata skratio na pola
Legendarni Avdić skratio kultni film zbog NBA utakmice. Pamtit će ga se i po 'poenu s parkinga'
Edin Avdić bio je jedan od najprepoznatljivijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, a vijest o njegovoj iznenadnoj smrti u 47. godini potresla je cijelu regiju. Osim po velikom znanju, publika će ga pamtiti po emociji koju je unosio u svaki prijenos i jedinstvenim uzrečicama koje su postale dio košarkaške kulture. Avdić je utakmicama davao dodatnu energiju, bilo da je prenosio NBA doigravanje, Euroligu, regionalnu košarku ili utakmice nacionalnih prvenstava. Često su i manje atraktivni susreti u njegovu prijenosu zvučali kao najvažnije utakmice sezone.
Posebnu emociju pokazivao je kada je komentirao reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na Eurobasketu 2013. Mirza Teletović predvodio je BiH, a Avdićevi uzvici nakon njegovih dalekometnih trica ostali su upamćeni među navijačima. Komentari poput "Mirza s parkinga", "Teletović iz svlačionice" i "Ratatatatata" postali su dio regionalnog košarkaškog folklora.
Jedan od najpoznatijih trenutaka njegove komentatorske karijere dogodio se u finalu ABA lige 2010. između Cibone i Partizana u Zagrebu. Dušan Kecman tada je pogodio tricu s gotovo cijelog terena za pobjedu Partizana, a Avdićev uzvik “Kecmaaan” i reakcija nakon koša zauvijek su ostali vezani uz jedan od najdramatičnijih trenutaka regionalne košarke.
Pamti se i njegova rečenica nakon trice Anthonyja Milesa u dresu Crvene zvezde protiv Zagreba. "Tko kaže da ne možete igrati košarku sa 60 posto košarke u tijelu?", rekao je Avdić i time od tog trenutka napravio citat koji su navijači godinama ponavljali.
Avdić je posebno obilježio i razdoblje NBA prijenosa na OBN-u. Gledatelji pamte njegove prijenose doigravanja 2009., seriju Boston Celticsa i Chicago Bullsa, kao i tricu LeBrona Jamesa protiv Orlando Magica sa zvukom sirene. Znao je spojiti stručnu analizu, humor i spontanost, zbog čega je kod publike stekao status komentatora kojemu se vjerovalo.
Iz vremena kada je OBN prenosio NBA ligu ostala je kultna i jedna anegdota. Naime, prije utakmice televizija je emitirala Schindlerovu listu, kultni film koji je osvojio čak sedam nagrada Akademije. Nakon toga Avdić se trebao uključiti u polufinalnu utakmicu Zapadne konferencije između Utaha i Lakersa. Kako ne bi bilo kašnjenja pri ulasku u prijenos, Avdić je na svoju ruku "skratio" film, koji traje tri sata i 15 minuta, na sat i pol. Sve je ispričao uz dozu humora.
- Istina je to. To smo u montaži isjekli, a ljudi su sutradan pisali mailove kako je ovo sramota, da nismo u stanju ni čitav film pustiti, kakvi smo indijanci. Ja i montažer smo ga isjekli, sve na moju odgovornost. Uvijek smo se smijali kako su kod nas u Schindlerovoj listi glavne uloge imale najkraće pojavljivanje u povijesti tog filma. Jedan od glavnih likova se ni ne pojavljuje, njega sam ukinuo - rekao je jednom prilikom.
Posljednjih godina Avdić je s Milošem Jovanovićem vodio popularni košarkaški podcast "Udvajanje", a imao je i autorsku emisiju "X&O’s Chat" na televiziji Una. U tim formatima razgovarao je s brojnim velikim imenima košarke, među kojima su Nikola Jokić, Ivica Zubac, Aleksandar Petrović, Saša Đorđević, Predrag Danilović, Željko Obradović, Mirza Teletović, Nikola Vučević i Jusuf Nurkić.
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