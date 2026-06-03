Legendarni Avdić skratio kultni film zbog NBA utakmice. Pamtit će ga se i po 'poenu s parkinga'

Edin Avdić bio je jedan od najprepoznatljivijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, a vijest o njegovoj iznenadnoj smrti u 47. godini potresla je cijelu regiju. Osim po velikom znanju, publika će ga pamtiti po emociji koju je unosio u svaki prijenos i jedinstvenim uzrečicama koje su postale dio košarkaške kulture. Avdić je utakmicama davao dodatnu energiju, bilo da je prenosio NBA doigravanje, Euroligu, regionalnu košarku ili utakmice nacionalnih prvenstava. Često su i manje atraktivni susreti u njegovu prijenosu zvučali kao najvažnije utakmice sezone.

Posebnu emociju pokazivao je kada je komentirao reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na Eurobasketu 2013. Mirza Teletović predvodio je BiH, a Avdićevi uzvici nakon njegovih dalekometnih trica ostali su upamćeni među navijačima. Komentari poput "Mirza s parkinga", "Teletović iz svlačionice" i "Ratatatatata" postali su dio regionalnog košarkaškog folklora.

Jedan od najpoznatijih trenutaka njegove komentatorske karijere dogodio se u finalu ABA lige 2010. između Cibone i Partizana u Zagrebu. Dušan Kecman tada je pogodio tricu s gotovo cijelog terena za pobjedu Partizana, a Avdićev uzvik “Kecmaaan” i reakcija nakon koša zauvijek su ostali vezani uz jedan od najdramatičnijih trenutaka regionalne košarke.

Pamti se i njegova rečenica nakon trice Anthonyja Milesa u dresu Crvene zvezde protiv Zagreba. "Tko kaže da ne možete igrati košarku sa 60 posto košarke u tijelu?", rekao je Avdić i time od tog trenutka napravio citat koji su navijači godinama ponavljali.

Avdić je posebno obilježio i razdoblje NBA prijenosa na OBN-u. Gledatelji pamte njegove prijenose doigravanja 2009., seriju Boston Celticsa i Chicago Bullsa, kao i tricu LeBrona Jamesa protiv Orlando Magica sa zvukom sirene. Znao je spojiti stručnu analizu, humor i spontanost, zbog čega je kod publike stekao status komentatora kojemu se vjerovalo.

Iz vremena kada je OBN prenosio NBA ligu ostala je kultna i jedna anegdota. Naime, prije utakmice televizija je emitirala Schindlerovu listu, kultni film koji je osvojio čak sedam nagrada Akademije. Nakon toga Avdić se trebao uključiti u polufinalnu utakmicu Zapadne konferencije između Utaha i Lakersa. Kako ne bi bilo kašnjenja pri ulasku u prijenos, Avdić je na svoju ruku "skratio" film, koji traje tri sata i 15 minuta, na sat i pol. Sve je ispričao uz dozu humora.

- Istina je to. To smo u montaži isjekli, a ljudi su sutradan pisali mailove kako je ovo sramota, da nismo u stanju ni čitav film pustiti, kakvi smo indijanci. Ja i montažer smo ga isjekli, sve na moju odgovornost. Uvijek smo se smijali kako su kod nas u Schindlerovoj listi glavne uloge imale najkraće pojavljivanje u povijesti tog filma. Jedan od glavnih likova se ni ne pojavljuje, njega sam ukinuo - rekao je jednom prilikom.

Posljednjih godina Avdić je s Milošem Jovanovićem vodio popularni košarkaški podcast "Udvajanje", a imao je i autorsku emisiju "X&O’s Chat" na televiziji Una. U tim formatima razgovarao je s brojnim velikim imenima košarke, među kojima su Nikola Jokić, Ivica Zubac, Aleksandar Petrović, Saša Đorđević, Predrag Danilović, Željko Obradović, Mirza Teletović, Nikola Vučević i Jusuf Nurkić.