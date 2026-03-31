LEGENDARNI 'BAKA' SLIŠKOVIĆ

Balkanski Maradona: Da sam ja Talijan, ne bih bio optimističan. BiH ima kvalitetu, ali i navijače

Piše Ivan Kužela,
Split: Otkrivanje murala Blaža Sliškovića Bake na Splitskom Mertojaku | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Svi u Bosni i Hercegovini očekuju nogometni spektakl BiH protiv Italije na terenu Bilino polje u Zenici! Slišković vjeruje u pobjedu 'zmajeva' i smatra da su mlade snage te koje će nositi reprezentaciju do SP-a

Legendarni veznjak i bivši izbornik Bosne i Hercegovine Blaž Slišković (66) najavio je za talijanski Tuttomercato jednu od najvažnijih utakmica u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa. BiH od 20.45 sati dočekuje Italiju na susret čiji će pobjednik izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prvo se osvrnuo na stadion Bilino polje na kojem će se igrati susret. Talijani su šokirani izgledom i stanjem, ali popularni 'Baka' smatra da je to idealno mjesto s 'gorućom' atmosferom za pobijediti goste.

- To je mali, vrlo vruć stadion. Logistički je savršen jer se nalazi u srcu Bosne, blizu svih većih gradova poput Banje Luke, Mostara i Sarajeva. Navijači stoga mogu putovati iz svih krajeva. Kad sam bio izbornik, sam sam odabrao da reprezentacija igra u Zenici. Igrali smo u Sarajevu nekoliko puta, ali više volim Zenicu, koja je mali stadion s tribinama odmah pored terena, a teren je također izvrstan. U konačnici, gledano u globalu, zbog ambijenta, stadion u Zenici je savršen.

U zadnje vrijeme reprezentacija BiH ide u dobrome smjeru. 

- U posljednjih pet ili šest godina reprezentacija BiH nije postigla velike rezultate, ali u posljednjih godinu i pol, dolaskom Sergeja Barbareza, stvari su se dramatično promijenile na bolje. Izbornik je odlučio pozvati puno mladih i energičnih igrača, željnih dokazivanja te se malo po malo nivo igre poboljšao. Demirović također ima kvalitetu, opasan je igrač koji igra za Stuttgart. Iza njega su zanimljivi igrači poput Dedića Kolašinca. Njegovo iskustvo je jako važno, a sviđa mi se i Bajraktarević, koji je ofenzivno krilo u PSV-u i mladi igrač u usponu. Smatram pouzdanim golmana Vasilja, koji igra za St. Pauli u Njemačkoj.

Prema specijalistu za prekide, najjači adut BiH su upravo slobodni udarci.

- Naša reprezentacija je jako opasna u prekidima. Imamo tri ili četiri igrača dobre visine koji mogu zabijati u svakom trenutku.

Za kraj intervjua rekao je da Talijani ne bi trebali biti previše optimistični. 

- Recimo samo da sam Talijan, ne bih bio toliko optimističan. Naravno, na papiru su Azzurri favoriti, ali tu je i teren. Bosna ima kvalitetu, igraju kod kuće i, vođeni paklenim navijačima, imat će igrača više. Mislim da se sve može dogoditi i ne vidim jasnog favorita u ovoj utakmici.

Slišković je u karijeri igrao za Hajduk, Velež, Lens, Rennais, Mulhouse, Marseille i Pescaru. S Veležom (1981.) i Hajdukom (1984.) osvojio je Kup Jugoslavije. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je je 26 utakmica i zabio tri gola. 

Kao trener vodio je Hajduk, Zrinjski, Široki Brijeg, Tiranu, Alba Iuliju, Al-Ansar, QD Jonoon, Kitchee i Željezničar, a kao izbornik vodio je 'zmajeve' od 2002. do 2006. godine.

