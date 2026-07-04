Chilavert je podigao nogometna fanove na noge. Uoči okršaja Paragvaja i Francuske poručio je da će njegova zemlja igrati protiv “momčadi iz Afrike”, pa izazvao buru i nove optužbe za rasizam
Chilavert uoči Francuza: 'Pa mi igramo s momčadi iz Afrike...'
Legendarni paragvajski vratar iz 1990-ih i s početka 2000-tih, 60-godišnji Jose Luis Chilavert pobrinuo se za kontroverzu uoči dvoboja osmine finala na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u kojem će Paragvaj u subotu navečer (23.00) u Philadelphiji igrati protiv Francuske objavivši na društvenim mrežama kako će njegova zemlja igrati protiv "momčadi iz Afrike".
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Chilavert je u odgovoru na objavu bivšeg francuskog reprezentativnog napadača Christophea Dugarryja, koji je napisao kako će Francuska razbiti Paragvaj, uz fotografiju sa SP-a iz Francuske 1998. napisao:
- Christophe, u pravu si, 1998. godine mi smo igrali protiv Francuske, a danas će se Paragvaj sučeliti s momčadi iz Afrike.
@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026
Na SP 1998. Francuska i Paragvaj su igrali u osmini finala, a Francuska je na putu ka svom prvom naslovu svjetskog prvaka slavila 1-0 'zlatnim' golom Laurenta Blanca u 114. minuti. U toj utakmici Chilavert je branio za Paragvaj, dok je Dugarry igrao za Francusku.
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