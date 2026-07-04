Obavijesti

Sport

Komentari 14
KONTROVERZNA IZJAVA

Chilavert uoči Francuza: 'Pa mi igramo s momčadi iz Afrike...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Chilavert uoči Francuza: 'Pa mi igramo s momčadi iz Afrike...'
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Chilavert je podigao nogometna fanove na noge. Uoči okršaja Paragvaja i Francuske poručio je da će njegova zemlja igrati protiv “momčadi iz Afrike”, pa izazvao buru i nove optužbe za rasizam

Admiral

Legendarni paragvajski vratar iz 1990-ih i s početka 2000-tih, 60-godišnji Jose Luis Chilavert pobrinuo se za kontroverzu uoči dvoboja osmine finala na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u kojem će Paragvaj u subotu navečer (23.00) u Philadelphiji igrati protiv Francuske objavivši na društvenim mrežama kako će njegova zemlja igrati protiv "momčadi iz Afrike".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ivan Perišić nakon Portugala VIDEO
Ivan Perišić nakon Portugala | Video: 24sata

Chilavert je u odgovoru na objavu bivšeg francuskog reprezentativnog napadača Christophea Dugarryja, koji je napisao kako će Francuska razbiti Paragvaj, uz fotografiju sa SP-a iz Francuske 1998. napisao:

- Christophe, u pravu si, 1998. godine mi smo igrali protiv Francuske, a danas će se Paragvaj sučeliti s momčadi iz Afrike.

Na SP 1998. Francuska i Paragvaj su igrali u osmini finala, a Francuska je na putu ka svom prvom naslovu svjetskog prvaka slavila 1-0 'zlatnim' golom Laurenta Blanca u 114. minuti. U toj utakmici Chilavert je branio za Paragvaj, dok je Dugarry igrao za Francusku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brown novi igrač Bayerna, Real nikad nije ni želio dovesti Fernandeza

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026