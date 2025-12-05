Obavijesti

NBA LEGENDA

Legendarni div od 216cm odlučit će o sudbini 'vatrenih' na SP-u

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Brezje: Shaquille O'Neal aka Diesel nastupio 2. večeri 12. Forestlanda 2024 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od 18 sati održat će se ždrijeb za skupine u sklopu Svjetskog prvenstva 2026. u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Hrvatska je u drugoj jakosnoj skupini, a legendarni košarkaš Shaquille O'Neal izvući odlučit će o sudbini 'vatrenih'

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine odviti u Meksiku, Kanadi i SAD-u održat će se od 18 sati u Washingtonu. Hrvatska je u drugoj jakosnoj skupini koju će izvlačiti NBA legenda Shaquille O'Neal. Uz Hrvatsku u skupini se nalaze Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija, Švicarska, Urugvaj, Kolumbija, Senegal, Maroko, Iran i Japan.

Osim njega, ostale jakosne skupine izvlačit će istinske legende raznih sportova. Najbolji hokejaš svih vremena Wayne Gretzky će uz najboljeg NFL-ovog igrača u povijesti Toma Bradyja i zvijezdu New York Yankeesa Aarona Judgea izvlačiti kuglice i odlučiti o sudbini 'vatrenih' na Mundijalu.

Američki umirovljeni košarkaš obožava dolaziti na ljetovanje u Hrvatsku. Zadnje je posjetio Dubrovnik u sklopu DJ turneje po Europi. Koristi umjetničko ime DJ Diesel i kroz proteklih nekoliko godina nastupao je diljem Hrvatske na raznim festivalima. 

Brezje: Shaquille O'Neal aka Diesel nastupio 2. večeri 12. Forestlanda 2024
Brezje: Shaquille O'Neal aka Diesel nastupio 2. večeri 12. Forestlanda 2024 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Shaq je četverostruki NBA prvak, tri puta bio je proglašen za MVP-ja finala i čak 15 puta bio je uvršten u All-Star momčad. U karijeri je igrao za Orlando Magic, Miami Heat, Phoenix Sunse, Cleveland Cavalierse i Boston Celticse, a najveći trag ostavio je u Los Angeles Lakersima.

Ždrijeb je od 18 sati i moći ćete ga pratiti na HRT 2.

