Legendarni Fjodor ne može bez ringa: Rus će se opet boriti...

Legendarni ruski borac Fjodor Jemjeljanenko uskoro bi se mogao vratiti u ring. On je posljednju borbu odradio u siječnju, a kako piše novinar Bruno Massami, to bi trebalo biti na RIZIN-ovoj priredbi 29. prosinca.

Protivnik bi mu trebao biti bivši UFC prvak u poluteškoj kategoriji Quinton Rampage Jackson.

- Prema japanski medijima, prema Nikkan Sportsu, Fedor Emelianenko bi mogao predvoditi Rizin 20, koji se održava 29. prosinca. Protivnik bi mu trebao biti Rampage Jackson. Još jedna opcija koja se nudila je bio meč protiv Josha Barnetta - napisao je Massami na svome Twitter profilu.

Dok se borba ugovara, jedan od najboljih boraca u povijesti odmara u BiH. Posljednji imperator u susjednu je državu stigao na poziv dugogodišnjeg poznanika, a s njim je doputovao i prijatelj Nikita Lušnikov, piše Fight Site. Jemjeljanenko je odmah po dolasku posjetio karate klub Rajko Crnobrnja Gligo iz Novog Grada, a potom se okušao na gradskoj plaži koja se nalazi na rijeci Uni. Dvojac je obišao i selo Prusci koje se proteže s padina planine Kozare.

Veliki ruski borac u siječnju je završio karijeru nokautom protiv Ryana Badera u borbi za Bellatorov pojas u teškoj kategoriji. Fjodor je pao nakon 35 sekundi iz prvog pravog udarca. To je bio njegov kraj. No barem je on tako rekao i tako su svi mislili. Ali jednostavno njegovo tijelo ne može bez borbi. Mnogi mu prigovaraju to što se i dalje bori jer je daleko od forme koju je imao u najboljim danima, no Rusa to previše ne dira. Njegova ljubav su borilački sportovi i tako će zauvijek ostati.

Fjedora se smatra najboljim borcem u povijesti, a njegova borba s Mirkom Filipovićem iz 2005. godine uvrštena je kao jednom od najboljih u povijesti. Rus je tada pobijedio nakon jednoglasne sudaca, no nikada nije došlo do njihovog revanša unatoč ogromnoj želji našeg borca, a nikad ni neće doći. Mirko se umirovio prije nekoliko mjeseci zbog moždanog udara, ali Fedor se još ne predaje.

S karijerom je započeo 2000. godine pobjedom protiv Martina Lazarova, a ukupno je odradio 45 mečeva. Pobijedio je 38 puta i šest puta izgubio.