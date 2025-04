Legendarni hajdukovac: 'Igrači pod pritiskom? Pa nas su lovili po terenu i prijetili batinama'

Navijačima Hajduka zaigra srce kada se prisjete Zvonimira Deranje (45). Kakav je to talent bio, ali kakva je tek igračima mogao postati da nije bilo ozljeda koje su mu usporile karijeru...

Legendarni Popaj, kako su ga prozvali na Poljudu, zabio je 66 golova u 181 utakmici, a s klubom je osvojio dva Kupa te dva naslova prvaka, 2001. i 2004. godine. A u tom posljednjem dao je svoj obol, zabio je za 2-0 protiv Varteksa pa napravio nešto zbog čega je ušao u legendu među navijačima Hajduka. Izvukao je maramu, stavio je oko glave i proslavio s Torcidom.

Treću titulu nije proslavio, otišao je u ljeto 2004. godine, a tu istu sezonu Splićani su obranili naslov, što im je do danas ostao posljednji u poljudskim vitrinama. Umirovio se prije 14 godina u dresu RNK Splita, posvetio uzgoju vinove loze i trenira najmlađe kategorije. Nekoliko godina bio je u pogonu saudijskog Al-Nassra gdje je djelovala hrvatska kolonija.

Hajduk nakon 20 godina ima priliku postati prvak, a Deranja je aktualnu situaciju u prvenstvu prokomentirao za Sport Klub.

- A slušajte, meni je kao prvo, apsolutno drago da se Hajduk bori za naslov prvaka. Ali opet, s druge strane, nije mi drago jer toliko mu se, ajmo reći, pružala prilika da uzme to prvenstvo i nikako da napravi taj iskorak. Nikako da se odvoji od Rijeke i Dinama. Ako me pitate za Dinamo mislim da ove sezone nije u formi. Ne bih rekao da Dinamo ima lošiji igrački kadar nego sezonu prije, ali vidi se da nisu u formi. Ukratko, Hajduku se sve nudi i zaista ne bih želio da mu se sad dogodi da ne uzme tu toliko željenu titulu.

Split: Bivši Hajdukov napada? Zvonimir Deranja potpisao za RNK Split | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Prisjetio se i slavnih dana na Poljudu koje je i on sam proživio.

- Naslov s Hajdukom sam osvojio 2001. godine i sjećam se da se titula čekala nekih šest godina. Kad smo osigurali titulu u Varaždinu, to je bila doslovno neka eksplozija emocija. Nikad neću zaboraviti taj naš put od Varaždina do Splita, a pogotovo neću zaboraviti doček u Splitu. Zaista vam ne mogu riječima opisati što smo proživljavali. Evo, sad kad vam to pričam, iskreno, cijeli sam se naježio. To kako cijeli Split i svi Dalmatinci žive za Hajduk i kakvu euforiju donosi titula je nešto neopisivo. Mislim da je ta euforija sad i veća jer nije mala stvar da klub ima 30.000 pretplatnika.

Hajduk je ove sezone imao nekoliko puta priliku izdvojiti se na vrhu te pobjeći Dinamu i Rijeci, ali momčad bi svaki put kiksala, što je posebno došlo do izražaja na posljednje tri utakmice u kojima su osvojili tek dva boda. Zbog čega se dogodio takav pad u formi, je li momčad pod pritiskom? Deranja je slikovito prikazao što to znači biti pod pritiskom.

Foto: Hajduk

- Što da vam ja govorim o pritisku kad smo mi nekih šest mjeseci prije osvajanja prvenstva zamalo dobili batina na treningu i to od navijača koji su nas ganjali po terenu. Razlog? Naša jako loša utakmica protiv Šibenika i izgubljeni bodovi. Eto, to vam je istina o pritisku. Dakle, ako ćemo realno to se nikako ne može uspoređivati sa sadašnjom situacijom jer trenutačni igrači Hajduka imaju podršku i igračima se ne zviždi. Dakle, imaju sve da nakon 20 godina doslovno uzmu tu titulu. Ali, ipak postoji taj ali…