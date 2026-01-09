Legendarni Hirscher odustao od olimpijskog sna: Hejteri će ovo voljeti, jednostavno nisam brz

Austrijski skijaš Marcel Hirscher (36) objavio je da se ove sezone neće natjecati, što uključuje i nadolazeće Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini. Odluku je priopćio putem video poruke koju je objavio na društvene mreže, a javili su mu se brojni obožavatelji, ali i skijaši, te mu poručili sretan i uspješan povratak vrhunskom skijanju.

Nakon višetjednih spekulacija o njegovom velikom povratku, Austrijanac je potvrdio da trenutno nije na razini potrebnoj za natjecanje u Svjetskom kupu. Kao jedan od ključnih razloga naveo je i ozljedu lista koja ga je prisilila na dvotjednu stanku tijekom božićnih blagdana, što je dodatno usporilo njegove pripreme.

"Istina je da trenutno jednostavno nije moguće. Brzina koju mogu postići nije na razini Svjetskog kupa", rekao je Hirscher u videu, dodajući kako je imao priliku trenirati s najboljim svjetskim skijašima i vidjeti koliko je potrebno za biti u samom vrhu.

"Ako se želim ponovno natjecati u Svjetskom kupu, želim to raditi kako treba, a to trenutno jednostavno nije moguće", zaključio je Hirscher, potvrdivši da će nastaviti s treninzima i fokusirati se na budućnost.

Ipak ne odustaje

Ova vijest dolazi kao veliki šok s obzirom na to da su Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. na rasporedu već idućeg mjeseca, od 6. do 22. veljače. Hirscherov povratak bio je jedna od najočekivanijih priča sezone, a njegovo odsustvo predstavljat će ogroman gubitak za natjecanje.

Austrijanac je priznao da ni sam nije zadovoljan takvim raspletom. "Ni ja nisam sretan sa situacijom. Žao mi je što se to neće dogoditi ove godine", poručio je Hirscher, svjestan da će njegova odluka izazvati i negativne komentare: "Hejteri će ovo voljeti".

Ova sezona, inače, obilježava 60. godišnjicu Svjetskog kupa i već je donijela nekoliko povijesnih trenutaka, poput 83. pobjede Lindsey Vonn i prve pobjede za Brazil koju je ostvario Lucas Pinheiro Braathen.