Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIŠTA OD POVRATKA

Legendarni Hirscher odustao od olimpijskog sna: Hejteri će ovo voljeti, jednostavno nisam brz

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni Hirscher odustao od olimpijskog sna: Hejteri će ovo voljeti, jednostavno nisam brz
4
Foto: Frank HOERMANN

Nakon višetjednih spekulacija o njegovom velikom povratku, Austrijanac je potvrdio da trenutno nije na razini potrebnoj za natjecanje u Svjetskom kupu. Kao jedan od ključnih razloga naveo je i ozljedu lista

Admiral

Austrijski skijaš Marcel Hirscher (36) objavio je da se ove sezone neće natjecati, što uključuje i nadolazeće Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini. Odluku je priopćio putem video poruke koju je objavio na društvene mreže, a javili su mu se brojni obožavatelji, ali i skijaši, te mu poručili sretan i uspješan povratak vrhunskom skijanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Filip Zubčić 00:23
Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

Nakon višetjednih spekulacija o njegovom velikom povratku, Austrijanac je potvrdio da trenutno nije na razini potrebnoj za natjecanje u Svjetskom kupu. Kao jedan od ključnih razloga naveo je i ozljedu lista koja ga je prisilila na dvotjednu stanku tijekom božićnih blagdana, što je dodatno usporilo njegove pripreme.

Are: Veleslalom, muškarci
Foto: Michael Kappeler/DPA

"Istina je da trenutno jednostavno nije moguće. Brzina koju mogu postići nije na razini Svjetskog kupa", rekao je Hirscher u videu, dodajući kako je imao priliku trenirati s najboljim svjetskim skijašima i vidjeti koliko je potrebno za biti u samom vrhu.

UOČI ADELBODENA Zubčić se vraća na skije nakon kratke stanke: 'Spreman sam za ovaj vikend, dobro se osjećam'
Zubčić se vraća na skije nakon kratke stanke: 'Spreman sam za ovaj vikend, dobro se osjećam'

"Ako se želim ponovno natjecati u Svjetskom kupu, želim to raditi kako treba, a to trenutno jednostavno nije moguće", zaključio je Hirscher, potvrdivši da će nastaviti s treninzima i fokusirati se na budućnost.

Are: Veleslalom, muškarci
Foto: Michael Kappeler/DPA

Ipak ne odustaje

Ova vijest dolazi kao veliki šok s obzirom na to da su Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. na rasporedu već idućeg mjeseca, od 6. do 22. veljače. Hirscherov povratak bio je jedna od najočekivanijih priča sezone, a njegovo odsustvo predstavljat će ogroman gubitak za natjecanje.

KOMENTAR Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti
Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti

Austrijanac je priznao da ni sam nije zadovoljan takvim raspletom. "Ni ja nisam sretan sa situacijom. Žao mi je što se to neće dogoditi ove godine", poručio je Hirscher, svjestan da će njegova odluka izazvati i negativne komentare: "Hejteri će ovo voljeti".

Austrian Grand Prix
Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Ova sezona, inače, obilježava 60. godišnjicu Svjetskog kupa i već je donijela nekoliko povijesnih trenutaka, poput 83. pobjede Lindsey Vonn i prve pobjede za Brazil koju je ostvario Lucas Pinheiro Braathen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026