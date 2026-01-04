Obavijesti

Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti

Piše Iz Kranjske Gore: Luka Tunjić,
Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić na 15. mjestu nakon prve vožnje Audi FIS Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon nevjerojatnog uspona, morao je doći i pad. Ali sportske se priče rijetko kada linearno pišu i upravo će ovakva iskustva te odustajanja biti ključna u daljnjem Zrinkinom razvoju

Mikaela Shiffrin, Janica Kostelić i Zrinka Ljutić. To su jedine tri skijašice koje su u posljednja četiri desetljeća osvajale Mali kristalni globus u slalomu prije navršenog 22. rođendana. Najmlađa od njih, 21-godišnja Zrinka, prošle je sezone ušla u ovo društvo zahvaljujući tri pobjede i jednom drugom mjestu. Iako joj to nikad nije bio cilj, sukladno tim rezultatima, neizbježne su bile usporedbe novog hrvatskog fenomena na skijama s dvije skijašice koje pripadaju društvu najboljih svih vremena.

