UOČI ADELBODENA

Zubčić se vraća na skije nakon kratke stanke: 'Spreman sam za ovaj vikend, dobro se osjećam'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

'Zubu' je prošlog vikenda u Madonni di Campiglio mijenjao debitant Roko Begović. Uz Begovića, nastupili su Kolega, Rodeš i Tvrtko Ljutić. U drugu vožnju je ušao samo Kolega koji je završio na 18. mjestu

Ovog vikenda utrke u muškom Svjetskom skijaškom kupu sele se u švicarski Adelboden gdje je u subotu najprije na rasporedu veleslalom, a dan kasnije i slalom. Nakon što je propustio utrke prošlog vikenda zbog visoke temperature, ponajbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić spreman je vratiti se na skije. 

Pokretanje videa...

Filip Zubčić 00:23
Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

 - Sutra nas čeka prvi veleslalom ove godine, ja se dobro osjećam i danas sam odradio trening. Zadovoljan sam treningom i pozitivan sam uoči ovog vikenda. Danas putujem u Švicarsku - rekao je Filip Zubčić

'Zubu' je prošlog vikenda u Madonni di Campiglio mijenjao debitant Roko Begović. Uz Begovića, nastupili su Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić. Od četvorice naših skijaša u drugu vožnju ušao je samo Kolega koji je na kraju završio na 18. mjestu.

Prva utrka veleslaloma na rasporedu je u 10.30 sati, a drugi lauf kreće u 13.30 sati uz prijenos na HRT 2. 

