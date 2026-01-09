Zubčić se vraća na skije nakon kratke stanke: 'Spreman sam za ovaj vikend, dobro se osjećam'

Ovog vikenda utrke u muškom Svjetskom skijaškom kupu sele se u švicarski Adelboden gdje je u subotu najprije na rasporedu veleslalom, a dan kasnije i slalom. Nakon što je propustio utrke prošlog vikenda zbog visoke temperature, ponajbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić spreman je vratiti se na skije.

Pokretanje videa... 00:23 Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

- Sutra nas čeka prvi veleslalom ove godine, ja se dobro osjećam i danas sam odradio trening. Zadovoljan sam treningom i pozitivan sam uoči ovog vikenda. Danas putujem u Švicarsku - rekao je Filip Zubčić

'Zubu' je prošlog vikenda u Madonni di Campiglio mijenjao debitant Roko Begović. Uz Begovića, nastupili su Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić. Od četvorice naših skijaša u drugu vožnju ušao je samo Kolega koji je na kraju završio na 18. mjestu.

Prva utrka veleslaloma na rasporedu je u 10.30 sati, a drugi lauf kreće u 13.30 sati uz prijenos na HRT 2.