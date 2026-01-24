Legendarni hrvatski rukometaš prokomentirao Island: 'Na TV-u se to ne vidi i puno toga govori'

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Blaženko Lacković (45) odlučio je podržati Hrvatsku na susretu s Islandom u sklopu prvog kola glavne runde. Hrvatska je pobijedila 30-29 i time došla na korak bliže do željenog polufinala. Preostale susrete u glavnoj rundi igramo protiv Švicarske (nedjelja, 20.30), Slovenije (utorak, 18.00) i Mađarske (srijeda, 18.00).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 15:02 Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Video: 24sata/pixsell

Svjetski prvak iz 2003. te olimpijski prvak iz 2004. godine došao je u Malmö iz Hamburga gdje se trenutačno nalazi. U njemačkom prvoligašu obnaša funkciju pomoćnika glavnom treneru Torstenu Jansenu. Legendarni lijevi bek prokomentirao je utakmicu s Islanđanima.

- Bio sam ovdje u dvorani, i ono što se na TV-u ne vidi, bilo mi je sjajno gledati kako reagira klupa na svaki naš gol, na svaku sudačku odluku ili oduzetu loptu suparniku. Vidjelo se koliko su homogeni, a to je bilo jako bitno. I ja sam to u dvorani baš osjetio.

Izdvojio je dvojicu rukometaša za koje smatra da su donijeli prevagu u našu korist.

- Stvarali su dečki jako dobre prilike, Srna je bio taj koji nas je vukao u napadu tijekom prvog poluvremena. Izdvojio bih i Maraša, koji je tijekom cijele utakmice iskazivao svoju kvalitetu. Zabijao je zlata vrijedne golove. Probijali smo Islanđane iz vanjske linije, a onda je i puno lakše igrati. Imali smo i golove preko krila, ali i onaj važan gol nakon Cindrićeve asistencije za Raužana. Generalno, bilo je dobro.

- Na ovom Euru se vidi kako je na svakoj utakmici jako puno trčanja, posebno na susretima one druge skupine. I danas smo i mi puno bolje parirali, nego na prijašnjim utakmicama. Primili smo manje golova iz kontri i tranzicije, na vrijeme smo imali postavljenu zonu. I s tom zonom smo protivniku razbili ritam, rekao je Lacković za Tportal.

Osvrnuo se na buduće protivnike Hrvatske Švicarsku i Mađarsku te što očekuje u nastavku prvenstva.

- Ja kako se bavim trenerskim poslom i znam da svaku ekipu koju imalo podcijeniš može biti opasna. I Švicarci i Mađari su igrači koji igraju u njemačkoj Bundesligi. Znam da je bilo puno upitnika nakon Švedske, ali nakon ovakve pobjede oni će samo rasti. Ali moraju biti konstantni, moraju svaku utakmicu biti stabilni u obrani, pametno odigravati u napadu na postavljenu zonu.

Naš bivši reprezentativac osvajao je još za Hrvatsku olimpijsku, svjetsku i europsku broncu te dva svjetska i europska srebra. U Tunisu je s Hrvatskom osvojio 2001. Mediteranske igre.

Foto: Sanjin Strukic/24sata

Popularni 'Lac' odigrao je za Hrvatsku 195 utakmica i zabio 571 gol. Umirovio se 2020. godine u Hamburgu, a u klupskoj karijeri igrao je još za Vardar, Kiel, Flensburg, Zagreb i Varteks.