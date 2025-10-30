Obavijesti

Sport

Komentari 2
OBJAVIO KRAJ KARIJERE

Legendarni hrvatski trener ide u mirovinu: 'Dosta je landranja'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni hrvatski trener ide u mirovinu: 'Dosta je landranja'
Zagreb: U Kaptol Boutique kinu premijerno je prikazan dokumentarni film Vatreni | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dosta je bilo, nisu to više godine u kojima mi je potrebno 'landranje' po svijetu. Sada ću imati više vremena za obitelj, prijatelje, pa i sebe, rekao je legendarni Branko Ivanković

Hrvatski nogometni trener Branko "Tanac" Ivanković zaključio je trenersku karijeru nakon četiri desetljeća rada na nekoliko kontinenata. Njegov profesionalni put započeo je u rodnom Varaždinu, a kasnije je uključivao vođenje klubova i reprezentacija u Aziji i Europi, uključujući i nastupe na Svjetskom prvenstvu. 

ARHIVA - Dinamo pobjedom nad Hajdukom završio sezonu 2006./07 te osvojio još jedan naslov prvaka
ARHIVA - Dinamo pobjedom nad Hajdukom završio sezonu 2006./07 te osvojio još jedan naslov prvaka | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Dosta je bilo, nisu to više godine u kojima mi je potrebno 'landranje' po svijetu. Sada ću imati više vremena za obitelj, prijatelje, pa i sebe - rekao je Ivanković, a prenio tportal.

Ivankovićeva nogometna karijera započela je u Varteksu, gdje je proveo 12 godina kao igrač, a 1991. godine započeo je i s trenerskim radom. Značajan korak u karijeri dogodio se 1998. godine kada je, kao pomoćnik izbornika Miroslava Blaževića, bio dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. 

ARHIVA - 'Pjesnicima' druga uzastopna titula dvoranskog prvaka
ARHIVA - 'Pjesnicima' druga uzastopna titula dvoranskog prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Značajan dio karijere Ivanković je proveo u Iranu. Preuzevši iransku reprezentaciju 2002. godine, s U23 selekcijom osvojio je zlatnu medalju na Azijskim igrama. Sa seniorskom momčadi osvojio je treće mjesto na Azijskom kupu 2004. i osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2006. u Njemačkoj. Zbog pristupa radu, u Iranu je dobio nadimak "Profesor". Godinama kasnije vratio se u iranski klupski nogomet i s Persepolisom osvojio tri uzastopna naslova prvaka (2017., 2018., 2019.) te je s klubom igrao finale azijske Lige prvaka. Uspješan je bio i u Kini, gdje je sa Shandong Lunengom 2010. godine osvojio naslov prvaka.

ARHIVA - Amsterdam: 4.10.2007. Dinamo pobijedio Ajax i ušao u Uefinu ligu
Foto: midzorsl

Ivanković je također radio i u hrvatskom nogometu. Vodeći Dinamo Zagreb, u sezoni 2006./07. osvojio je prvenstvo i kup bez poraza u domaćim natjecanjima, a vodio je i Rijeku. Karijeru je završio kao izbornik reprezentacija Omana, s kojim je zabilježio pobjedu nad Japanom, te Kine, što mu je bio posljednji angažman. Tijekom svoje trenerske karijere, Branko Ivanković je radio u više zemalja i osvojio 13 klupskih i reprezentativnih trofeja, ostvarivši rezultate u Hrvatskoj i Aziji.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA

Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Cibalia i Hajduk igrali do pete serije penala, a huligani napravili kaos. Policija je kaznila 17 ljudi za prekršaje, kod dvoje ljudi našla je drogu, a na tartan stazi završio je veliki broj iščupanih sjedalica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025