Legendarni hrvatski trener ide u mirovinu: 'Dosta je landranja'

Hrvatski nogometni trener Branko "Tanac" Ivanković zaključio je trenersku karijeru nakon četiri desetljeća rada na nekoliko kontinenata. Njegov profesionalni put započeo je u rodnom Varaždinu, a kasnije je uključivao vođenje klubova i reprezentacija u Aziji i Europi, uključujući i nastupe na Svjetskom prvenstvu.

- Dosta je bilo, nisu to više godine u kojima mi je potrebno 'landranje' po svijetu. Sada ću imati više vremena za obitelj, prijatelje, pa i sebe - rekao je Ivanković, a prenio tportal.

Ivankovićeva nogometna karijera započela je u Varteksu, gdje je proveo 12 godina kao igrač, a 1991. godine započeo je i s trenerskim radom. Značajan korak u karijeri dogodio se 1998. godine kada je, kao pomoćnik izbornika Miroslava Blaževića, bio dio stručnog stožera hrvatske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Značajan dio karijere Ivanković je proveo u Iranu. Preuzevši iransku reprezentaciju 2002. godine, s U23 selekcijom osvojio je zlatnu medalju na Azijskim igrama. Sa seniorskom momčadi osvojio je treće mjesto na Azijskom kupu 2004. i osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2006. u Njemačkoj. Zbog pristupa radu, u Iranu je dobio nadimak "Profesor". Godinama kasnije vratio se u iranski klupski nogomet i s Persepolisom osvojio tri uzastopna naslova prvaka (2017., 2018., 2019.) te je s klubom igrao finale azijske Lige prvaka. Uspješan je bio i u Kini, gdje je sa Shandong Lunengom 2010. godine osvojio naslov prvaka.

Ivanković je također radio i u hrvatskom nogometu. Vodeći Dinamo Zagreb, u sezoni 2006./07. osvojio je prvenstvo i kup bez poraza u domaćim natjecanjima, a vodio je i Rijeku. Karijeru je završio kao izbornik reprezentacija Omana, s kojim je zabilježio pobjedu nad Japanom, te Kine, što mu je bio posljednji angažman. Tijekom svoje trenerske karijere, Branko Ivanković je radio u više zemalja i osvojio 13 klupskih i reprezentativnih trofeja, ostvarivši rezultate u Hrvatskoj i Aziji.

