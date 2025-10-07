Legendarni igrač Barcelone i Španjolske objavio kraj karijere

Španjolski branič Jordi Alba (36), suigrač Lionela Messija u Barceloni, a zatim u Inter Miamiju, u utorak je objavio da će se umiroviti na kraju sezone Sjevernoameričke lige (MLS), do kraja kalendarske godine.

Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-agency.net

Od kvarteta bivših igrača Barçe koji igraju u Miamiju (Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez i Alba), 36-godišnji lijevi bek je drugi koji je dao takvu objavu, nakon Busquetsa prije dva tjedna. Messi (38) nedavno je produžio ugovor nakon 2025., s namjerom da ode na Svjetsko prvenstvo 2026.

- Objavljujem ovo s uvjerenjem i osjećajem ispunjenja i radosti, jer osjećam da sam dao sve od sebe i da je vrijeme za otvaranje novog poglavlja - rekao je Jordi Alba u videu objavljenom na njegovom Instagram računu.

Foto: Simon Peach/PRESS ASSOCIATION

Katalonski branič se pridružio klubu iz Sjedinjenih Država u ljeto 2023., slijedeći stope Messija i Busquetsa.

Trenutno treći u Istočnoj konferenciji, Inter Miami kvalificirao se za doigravanje MLS-a, koje počinje krajem listopada i završava 6. prosinca finalom.