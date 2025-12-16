Pada veliki posao na Poljudu? Legendarni 'vatreni' stigao po dijamanta, želi ga već na zimu

Ukrajinski portal Sport plasirao je zanimljivu vjest. Navodi kako je Šahtar "zagrizao" za velikog talenta Hajduka, Šimuna Hrgovića (21), a poslu vjerojatno kumuje Dario Srna koji obnaša posao sportskog direktora u ukrajinskom velikanu. Srna je apsolutna legenda Šahtara i klub u njega ima veliko povjerenje, a sada bi milijune mogao poslati u svoj bivši klub.

Ukrajinci navode kako Šahtar traži zamjenu za Gruzijca Iraklija Azarova koji je sada u udarnoj postavi Šahtara. Zanimljivo je i kako bi se posao mogao obaviti već u siječnju, a portal piše kako su predstavnici Šahtara već bili na jednoj utakmici HNL-a te su motrili dvojicu igrača, od kojih je jedan Hrgović. Još se ne zna kolika je cifra u pitanju, a Hajduk će vjerojatno pokušati dobiti oko tri milijuna eura, koliko je cijenio Hrgovića na ljeto.

"21-godišnji branič je jedan od najtalentiranijih igrača na svojoj poziciji u Hrvatskoj, te je standardni član splitskog kluba, kao i U-21 reprezentacije" pišu Ukrajinci o Hrgoviću.

Šimun Hrgović je za Hajduk ukupno nastupio 57 puta u svim natjecanjima uz devet asistencija. Vrijednost prema Trasnfermarktu mu je 2,5 milijuna eura pa će zanimljivo biti vidjeti cijenkanje između Srne i Hajduka. Hrgović je u listopadu promijenio agenta te ga sada zastupa agencija Andyja Bare.