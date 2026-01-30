Obavijesti

Legendarni Karabatić: Naravno da navijam za Hrvatsku na Euru

Legendarni Karabatić: Naravno da navijam za Hrvatsku na Euru
Atmosfera u Areni Zagreb prije početka susreta Francuske i Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu 2025. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka nastup u polufinalu Europskog prvenstva gdje će joj na putu prema osvajanju medalje protivnik biti Njemačka. Naši rukometaši idu po pobjedu koja bi im osigurala medalju, a jedina medalja koja im nedostaje je upravo europsko zlato. Utakmica je na rasporedu u 17.45 sati, uz prijenos na RTL i platformi Voyo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Pred izabranicima Dagura Sigurdssona je težak zadatak, a upravo su Nijemci izbacili jednu od najboljih rukometnih reprezentacija i vječnih rivala naših - Francusku. Prošle godine na Svjetskom prvenstvu Francuskoj smo snove o osvajanju najsjanije medalje prekinuli upravo mi, kada su naši rukometaši na krilima domaće publike razbili Francusku 31-28. Njemačka je trebala pobijediti Francusku za plasman u polufinale Eura što se i dogodilo, a utakmicu je pratio legendarni Nikola Karabatić

Uoči polufinalne utakmice Hrvatske i Njemačke, Karabatić je otkrio da je pratio press konferenciju Dagura Sigurdssona, ali da mu je teško prognozirati pobjednika.

- Teško je prognozirati utakmice, naročito polufinale. Vidjeli smo da je Njemačka odlično odigrala protiv Francuske. Najbolja im je to utakmica od starta prvenstva. Hrvatsku nisam gledao, ali vidio sam kako se bore. Gledao sam utakmicu s Mađarima, bili su hrabri i borili se. Mađari su vodili, ali Hrvatska ima taj timski duh koji ih prati kao i na prošlom SP. Imaju odlične igrače i trenera. Gledao sam jučer press konferenciju na kojoj je dosta kritizirao EHF, to je dosta bitno da motivira time svoju ekipu. Mislim da će biti dobra utakmica i da će Hrvatska dobiti, ali Njemačka je dosta jaka, golmani su odlični, u napadu su opasni. Vi ste agresivni u obrani. Vidjet ćemo do kada će suci dozvoliti tu agresivnost - rekao je Karabatić za RTL televiziju. 

Otkrio je i za koga će navijati u prvoj polufinalnoj utakmici u Herningu. 

- To je jedina medalja koja nedostaje. 2008. su bili u finalu i izgubili od Danske. Kao i prošle godine na SP, ali Danci su dosta jaki. Vidjet ćemo kako će to proći, ali prvo koncentracija na polufinale i naravno da navijam za Hrvatsku. 

