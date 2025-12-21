Obavijesti

Sport

Komentari 2
U 59. GODINI ŽIVOTA

Legendarni Kazuyoshi Miura ne odustaje od nogometa: Igrat će svoju 41. profesionalnu sezonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Legendarni Kazuyoshi Miura ne odustaje od nogometa: Igrat će svoju 41. profesionalnu sezonu
4
Foto: KYODO

Miura će potpisati za niželigaški klub Fukushima United, a Japanac je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11. Tijekom karijere odigrao je 12 utakmica za Dinamo

Legendarni japanski napadač 58-godišnji Kazuyoshi Miura, poznatiji po nadimku Kralj Kazu, ne odustaje od svoje igračke karijere.

Miura će se pridružiti niželigaškom klubu Fukushima United, koji igra u lokalnoj trećoj ligi, na jednogodišnjoj posudbi. Ovo će biti njegova 41. sezona kao profesionalnog nogometaša. Bivši japanski reprezentativac napunit će 59 godina 26. veljače.

Miura je prošlu sezonu proveo na posudbi u Yokohami, četvrtoligaškom klubu Atletico de Suzuka.

Potpisivanje ugovora još nije službeno, ali Miura je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11.

Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za  za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb.

Foto: Siniša Hančić/PIXSELL

Prošle sezone odigrao je sedam utakmica za Suzuku, koja je ispala u japansku regionalnu ligu.

Debitirao je za Japan 1990. i u dresu japanske reprezentacije je zabio 55 golova u 89 nastupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025