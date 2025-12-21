Legendarni Kazuyoshi Miura ne odustaje od nogometa: Igrat će svoju 41. profesionalnu sezonu

Legendarni japanski napadač 58-godišnji Kazuyoshi Miura, poznatiji po nadimku Kralj Kazu, ne odustaje od svoje igračke karijere.

Miura će se pridružiti niželigaškom klubu Fukushima United, koji igra u lokalnoj trećoj ligi, na jednogodišnjoj posudbi. Ovo će biti njegova 41. sezona kao profesionalnog nogometaša. Bivši japanski reprezentativac napunit će 59 godina 26. veljače.

Miura je prošlu sezonu proveo na posudbi u Yokohami, četvrtoligaškom klubu Atletico de Suzuka.

Potpisivanje ugovora još nije službeno, ali Miura je obično objavljivao svoje prelaske 11. siječnja u 11:11, u čast svog dresa s brojem 11.

Kralj Kazu je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine kada je debitirao za za brazilski klub Santos, a igrao je i za klubove u Italiji, Australiji, Portugalu i 1999. odigrao je 12 utakmica za Dinamo Zagreb.

Foto: Siniša Hančić/PIXSELL

Prošle sezone odigrao je sedam utakmica za Suzuku, koja je ispala u japansku regionalnu ligu.

Debitirao je za Japan 1990. i u dresu japanske reprezentacije je zabio 55 golova u 89 nastupa.