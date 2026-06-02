IKONA LIVERPOOLA

Legendarni Kenny Dalglish ima rak: 'Liječenje dobro napreduje'

Piše HINA,
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Liverpoolova legenda Kenny Dalglish šokirao fanove objavom o liječenju od raka! Dalglish, omiljeni "King Kenny", otkriva slučajno nakon nespretne objave na društvenim mrežama

Liverpoolova legenda, 75-godišnji Kenny ‌Dalglish, objavio je u utorak da se liječi od raka.

"Nisam imao namjeru svoje liječenje objaviti za javnost. No, moja loše tehnološke vještine i nesmotrena objava na društvenim mrežama su to prouzročile. Za razliku od mog služenja mobitelom, liječenje dobro napreduje. Također, volio bih da poštujete moju i privatnost moje obitelji", poručio je Dalglish putem Instagrama. 

FA Cup - Quarter Final - Manchester City v Liverpool
Foto: Phil Noble/REUTERS

U 13 igračkih sezona u Liverpoolu Dalglish je zabio 172 pogotka, te je sa "Redsima" osvojio šest titula u engleskom prvenstvu i tri naslova europskog prvaka. U 80-tima je bio trener Liverpoola, te ga je predvodio do tri ligaška naslova i dva FA kupa.

Ovo je druga loša vijest za navijače Liverpoola u dva dana, u ponedjeljak je objavljeno da Kevin Keegan boluje od raka, koji je u četvrtom stadiju. 

