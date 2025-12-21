Legendarni Kolumbijac ispričao javnosti o borbi s ovisnošću: 'Alkohol je bijeg od stvarnosti'

Umirovljeni kolumbijski nogometaš Fredy Guarín (39) odlučio je iznijeti dosad neznane detalje privatnog života u intervjuu za talijansku Corriere Della Seru. Nekadašnji centralni vezni nastupao je u karijeri za Boca Juniorse, Saint-Etienne, Inter, Porto, Shanghai Shenhuu, Vasco da Gamu i umirovio se u kolumbijskom Millonariosu. Za kolumbijsku reprezentaciju nastupio je 58 puta i zabio četiri gola.

Na početku intervjua rekao je kako je sretan te da trenutačno živi miran život s obitelji.

- Život mi je miran i ispunjen srećom. Treniram redovito, živim s obitelji i družim se s djecom te cijenim male stvari. Sad sam sretan i to znam. Život je lijep.

No, tako nije bilo prije jer se u dresu Intera borio s ovisnošću o alkoholu koja je pokrenula lavinu ostalih problema.

- U zadnjim mjesecima u Interu počeo sam nekontrolirano piti alkohol, ali on nije bio glavni problem. Živio sam tada odvojeno od obitelji u drugoj kući i nisam se mogao pomiriti s time. Alkohol je bio moj bijeg od stvarnosti u kojem sam se skrio.

Drugi su primijetili da nešto nije u redu s njime, ali on se nastavio destruirati.

- Zanetti, Stanković, Mancini, Icardi, Cordoba i mnogi drugi primijetili su da nešto nije u redu sa mnom i pokušali mi pomoći, ali moj problem je bio toliko velik da ga nisam mogao više kontrolirati. Zato sam morao napustiti Italiju.

Iz Intera je otišao u Shanghai, a zatim u Brazil gdje je situacija s koronavirusom dodatno pogoršala njegovo loše stanje.

- U Kini sam bio još usamljeniji. Pio sam i dalje u istom intenzitetu, išao na treninge i igrao utakmice. Nogomet je u tom periodu bio moj terapeut jer sam zahvaljujući njemu pratio životni raspored i obveze koje sam morao ispunjavati. Dolaskom u Brazil izbila je pandemija koronavirusa zbog koje sam izgubio dnevne rutine i potonuo još dublje.

Jednom prilikom fizički je napao oca u pijanom stanju te zbog toga žali i danas.

- Popio sam previše i nisam bio svoj. Svaki put kad ga vidim nanovo zagrlim ga i ispričam mu se za sve. On to sve zna i odavno mi je oprostio.

Pokušao je oduzeti si život u tri navrata, ali pronašao je izlaz iz teške situacije.

- Razmišljao sam o samoubojstvu tri puta i svaki put me sam Bog spasio. Moji bližnji su me odveli na odvikavanje i u tom procesu sam još svakodnevno pričao s psiholozima i psihijatrima. Pratio sam rehabilitacijski program i to me spasilo.

Intervju je zaključio s lijepim riječima.

- Danas sam puno bolje. Zahvalan sam na toliko drugih prilika koje mi je život pružio. Više sam ponosan na ovo ponovno rođenje nego za sve što sam postigao u nogometu. Sad i službeno mogu reći da pobjeđujem životne bitke.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta, u Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)