Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIVATNI DETALJI

Legendarni Kolumbijac ispričao javnosti o borbi s ovisnošću: 'Alkohol je bijeg od stvarnosti'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni Kolumbijac ispričao javnosti o borbi s ovisnošću: 'Alkohol je bijeg od stvarnosti'
Split: Europska liga, 3. pretkolo, HNK Hajduk Split - FC Inter Milano | Foto: Tino Juric/PIXSELL

Nekadašnji nogometaš europskih velikana Porta i Intera Fredy Guarin otvorio je srce i ispričao vlastite borbe koje je vodio kroz karijeru u privatnom životu. Danas živi ispunjeno i sretan je što je uspio izaći iz krize

Umirovljeni kolumbijski nogometaš Fredy Guarín (39) odlučio je iznijeti dosad neznane detalje privatnog života u intervjuu za talijansku Corriere Della Seru. Nekadašnji centralni vezni nastupao je u karijeri za Boca Juniorse, Saint-Etienne, Inter, Porto, Shanghai Shenhuu, Vasco da Gamu i umirovio se u kolumbijskom Millonariosu. Za kolumbijsku reprezentaciju nastupio je 58 puta i zabio četiri gola.

Pogledajte VIDEO

Pokretanje videa...

Inter proslavio 20. naslov 02:27
Inter proslavio 20. naslov | Video: 24sata/reuters

Na početku intervjua rekao je kako je sretan te da trenutačno živi miran život s obitelji.

- Život mi je miran i ispunjen srećom. Treniram redovito, živim s obitelji i družim se s djecom te cijenim male stvari. Sad sam sretan i to znam. Život je lijep.

No, tako nije bilo prije jer se u dresu Intera borio s ovisnošću o alkoholu koja je pokrenula lavinu ostalih problema.

- U zadnjim mjesecima u Interu počeo sam nekontrolirano piti alkohol, ali on nije bio glavni problem. Živio sam tada odvojeno od obitelji u drugoj kući i nisam se mogao pomiriti s time. Alkohol je bio moj bijeg od stvarnosti u kojem sam se skrio. 

Milano: Europska liga, Wolfsburg - Inter
Foto: Peter Steffen/DPA

Drugi su primijetili da nešto nije u redu s njime, ali on se nastavio destruirati.

- Zanetti, Stanković, Mancini, Icardi, Cordoba i mnogi drugi primijetili su da nešto nije u redu sa mnom i pokušali mi pomoći, ali moj problem je bio toliko velik da ga nisam mogao više kontrolirati. Zato sam morao napustiti Italiju.

Iz Intera je otišao u Shanghai, a zatim u Brazil gdje je situacija s koronavirusom dodatno pogoršala njegovo loše stanje.

- U Kini sam bio još usamljeniji. Pio sam i dalje u istom intenzitetu, išao na treninge i igrao utakmice. Nogomet je u tom periodu bio moj terapeut jer sam zahvaljujući njemu pratio životni raspored i obveze koje sam morao ispunjavati. Dolaskom u Brazil izbila je pandemija koronavirusa zbog koje sam izgubio dnevne rutine i potonuo još dublje. 

Glasgow: Prijateljska utakmica, Celtic - Inter Milan
Foto: Craig Halkett

Jednom prilikom fizički je napao oca u pijanom stanju te zbog toga žali i danas.

- Popio sam previše i nisam bio svoj. Svaki put kad ga vidim nanovo zagrlim ga i ispričam mu se za sve. On to sve zna i odavno mi je oprostio. 

Pokušao je oduzeti si život u tri navrata, ali pronašao je izlaz iz teške situacije. 

- Razmišljao sam o samoubojstvu tri puta i svaki put me sam Bog spasio. Moji bližnji su me odveli na odvikavanje i u tom procesu sam još svakodnevno pričao s psiholozima i psihijatrima. Pratio sam rehabilitacijski program i to me spasilo.

Dublin: Finale Europske lige, FC Porto - Braga
Foto: Paul Faith/PRESS ASSOCIATION

Intervju je zaključio s lijepim riječima.

- Danas sam puno bolje. Zahvalan sam na toliko drugih prilika koje mi je život pružio. Više sam ponosan na ovo ponovno rođenje nego za sve što sam postigao u nogometu. Sad i službeno mogu reći da pobjeđujem životne bitke.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta, u Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025