Legendarni komentator: 'Majka Božja ne pomaže reprezentaciji, mislim da Bilić može i bez nje'

Legendarni TV komentator i sportski novinar Božo Sušec gostovao je u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a. U razgovoru s Igorom Bobićem komentirao je katastrofu Vatrenih protiv Engleske, ali i solidnu igru protiv Španjolske. Branio je Bilića od generalnog remonta reprezentacije, a osvrnuo se i na Dalića pa čak i na to pomaže li Majka Božja hrvatskoj reprezentaciji.

No prvotno je komentirao samog Slavena Bilića kao izbornika.

- Činjenice su ga proglasile peh trenerom, prvenstveno mislim na utakmicu s Turskom jer smo u 119. minuti vodili 2-1, a u 121. smo primili gol od onog prokletog Senturka i ispali. To je jedna utakmica, a ja bih ih mogao nabrojati pet-šest koje je Bilić izgubio, a koje nije smio izgubiti. Tako da je dobio na leđa taj ruksak peh trenera. Za razliku od naših velikih drugih trenera, Dalića, koji je apsolutno dijete sreće i Ćire, koji je također imao puno sreće u svojoj karijeri. Što, naravno, nimalo ne želim podcijeniti ili omalovažiti uspjehe Dalića za kojeg mislim da su neponovljivi, a o Ćiri da i ne pričam - istaknuo je legendarni komentator.

Istaknuo je kako cijeni Bilića kao osobu, ali je i podsjetio da je od pet najtežih poraza Hrvatske tri potpisao upravo on. Dalićev odlazak smatra pravovremenim, ali odbacuje teoriju da je uspjeh reprezentacije bio puka sreća.

Usporedio je i imidž našeg bivšeg izbornika i sadašnjeg. Kaže da je Dalić gradio sliku velikog vjernika i domoljuba, što i jest, dok je Bilić nešto suvremeniji i otvoreniji tip, ali tvrdi da je i on jednako veliki domoljub, samo se to manje eksponira.

- Ne znam, razmišljate li vi tim putem da je, recimo, Majka Božja Sinjska ili iz Međugorja pomogla našoj reprezentaciji da bi bolje prošli? Ili nije bila pozvana uopće ni prozvana od Bilića da pomogne? Mislim da je to jedan imidž koji je Dalić stvorio o sebi dosta iskreno, jer on je veliki vjernik. Ja sam prijatelj sa sinjskim gvardijanom fra Marinkom, koji mi kaže da zaista Dalić dolazi često puta dolje i na mise i s ljudima, itd. To je Dalić, to je njegov svijet, to je njegova vjera i sve drugo. Osobno mislim da Majka Božja ne pomaže reprezentaciji i da Bilić može i bez nje. Sad, ako nekima ne paše da Bilić nema taj imidž velikog vjernika, možda po njihovim kriterijima ni velikog domoljuba, ali ja vam se mogu zakleti da je Bilić apsolutno veliki Hrvat, rodoljub, domoljub, kako god hoćete - rekao je Sušec.

Legendarni komentator pratio je nekoliko Svjetskih prvenstava, a oštro kritizira politizaciju i amerikanizaciju zadnjeg u SAD-u, Meksiku i Kanadi, posebno utjecaj američkog predsjednika Donalda Trumpa. Smatra kako je šef FIFA-e ianni Infantino stavio komercijalne interese ispred sporta, ali mu priznaje zasluge za financiranje razvoja nogometa u siromašnim zemljama.

Dotaknuo se Sušec i natječaja za novi maksimirski stadion. Kaže kako je protiv poništenja natječaja te naglašava da odluku treba prepustiti stručnom žiriju, a ne glasu naroda. Smatra i da se nakon nezadovoljstva na društvenim mrežama sve zakotrljalo izjavom premijera Plenkovića da natječaj treba poništiti. Kao glavni razlog za nastavak procesa navodi to što će se u slučaju poništenja sve produljiti te ne vjeruje da će stadion biti sagrađen u dogledno vrijeme.

- Ja imam neki svoj životni vijek i puno godina. Ja mislim da ako se to dogodi, što je nagovještaj, ja sam skoro siguran da ne da neću ja doživjeti to, nego mnogi ljudi koji su mlađi od mene da neće doživjeti kompletan završetak maksimirskog stadiona. To je tužno - rekao je.

Govoreći o aferama u sportskim savezima, počevši od najveće Vedrana Pavleka, Sušec kaže da su nanijele ogromnu štetu sportu te upozorava da gubitak povjerenja sponzora može izazvati pad financiranja sporta za dvije-tri godine. Pesimističan je i oko stvarnog čišćenja sustava i kažnjavanje najodgovornijih.