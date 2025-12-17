Legendarni Müller ispričao kako mu je u Kanadi: 'Sada repam i jodlam, a lijen sam za engleski'

Nakon dvadeset i pet veličanstvenih godina u Bayern Münchenu, Thomas Müller zamijenio je pritisak Allianz Arene za slikovite vidike Britanske Kolumbije. Njegov prelazak u Vancouver Whitecaps u kolovozu bio je predodređen za spektakl, a njemačka ikona s jednakim žarom prihvatila je novi život kao i duele na terenu. Iako je debitantska sezona završila porazom 3-1 od Messijevog Inter Miamija u finalu MLS kupa, 36-godišnjak tvrdi da uživa u svakoj minuti svoje kanadske avanture.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Müllerova prilagodba na terenu bila je besprijekorna. U samo trinaest nastupa zabio je devet golova i dodao četiri asistencije, odmah preuzevši kapetansku traku i postavši vođa momčadi. Navijače je brzo osvojio, a momčad je odveo do prvog finala MLS kupa u klupskoj povijesti.

Dok je na terenu sve išlo glatko, izvan njega su se pojavile slatke muke. Müller, poznat po nadimku "Radio Müller" zbog neprestane komunikacije, priznao je da njegovi planovi o usavršavanju engleskog jezika nisu urodili plodom.

​- Iskreno, očajavam zbog istih stvari kao i kod kuće. Čvrsto sam namjeravao aktivno raditi na engleskom pomoću aplikacije. Na kraju sam se uhvatio kako puštam da dani prolaze. Imao sam dovoljno vremena, ali jednostavno sam previše lijen - priznao je u za Goal.com.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

​- Rekao bih ovako: ne suzdržavam se od glupih primjedbi ni na engleskom. A ukrašene gramatičkim pogreškama, sigurno su još malo čudnije nego kod kuće - rekao je kroz smijeh.

Svoju ulogu u svlačionici, punoj različitih kultura, slikovito je opisao: ​"Izbornik Julian Nagelsmann jednom je rekao: 'Mogu se nositi s reperima i jodlerima'. Eto, sad repam i jodlam u Kanadi".

Svoj novi početak obilježio je i novim izgledom. Pustio je bradu koju povezuje s ovim poglavljem karijere. ​- Ako ljudi kažu da izgleda avanturistički, onda mi to odgovara - kaže Müller. Potpuno je uronjen u novu sredinu, a to je pokazao i kada je ispravio novinara na konferenciji za medije: ​- Stanite, stanite! Kanada, ovo je Kanada, a ne SAD.

Iako mu ponekad nedostaje "mjehur Bayerna i onaj apsolutni pritisak", Müller je fokusiran isključivo na sadašnjost.

​- Ja sam čovjek sadašnjeg trenutka. Ne razmišljam o onome što trenutno nije u mom životu. Bilo bi glupo - zaključuje.