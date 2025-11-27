Legendarni napadač i mlađi brat Realove zvijezde prijetit će Dinamu. Lille je veliki favorit...

Nogometaši Lillea dočekuju Dinamo u petom kolu Europske lige na spektakularnom Pierre-Mauroy stadionu, a nakon četiri kola francuski klub ima dvije pobjede i dva poraza. Glavna zvijezda momčadi definitivno je Olivier Giroud (39), a loptama ga hrani brat Kyliana Mbappéa, Ethan, koji igra centralnog veznog.

Zanimljivo, ovo će biti peti međusobni susret Lillea protiv hrvatskih klubova. Dvaput se francuski klub susretao protiv Rijeke i dvaput protiv Slaven Belupa, a oba kluba pobijedio je jednom te jednom remizirao. Prema Transfermarktu, Lille vrijedi 215 milijuna eura, dok je Dinamo procijenjen na 67 milijuna vrijednosti.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Najskuplji igrač je francusko-marokanski veznjak Ayyoub Bouaddi kojeg TM procjenjuje na 30 milijuna eura. Točno 20 milijuna vrijede stoper Alexsandro i lijevo krilo Matias Fernandez-Pardo.

Lille je ljetos izgubio dva najbolja igrača iz prošle sezone - Jonathan David otišao je bez odštete put Juventusa, dok je golmana Chevaliera kupio PSG. Momčad najčešće igra u 4-2-3-1 formaciji.

Četiri je puta Lille bio francuski prvak, a posljednji put 2021. Sjetit ćemo se i naslova iz 2011. do kojeg je momčad predvodio Eden Hazard koji je kasnije briljirao i u Chelseaju. Prije četiri godine osvajanju naslova je pridonio i Domagoj Bradarić, koji je odigrao 26 utakmica, a igrali su i Jonathan Ikone, Renato Sanches, Jose Fonte, Burak Yilmaz...

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Lille je protiv Dinama favorit za pobjedu s koeficijentom 1,55, dok je na pobjedu Dinama tečaj 7. Na neriješen ishod tečaj je 4,7.