Obavijesti

Sport

Komentari 0
UKRAJINAC O MAESTRU

Legendarni napadač nahvalio našeg veznjaka uoči derbija koji mami poglede cijelog svijeta

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni napadač nahvalio našeg veznjaka uoči derbija koji mami poglede cijelog svijeta
Foto: Denis Balibouse

Andrij Ševčenko odradio je intervju za talijanski portal La Repubblicu i pritom spomenuo Luku Modrića i njegov Milan koji sutra igra Derby della Madonnina protiv Intera. Bit će to prvi derbi za kapetana 'vatrenih'

Andrij Ševčenko je za talijansku La Repubblicu odradio intervju u kojem je komentirao kapetana 'vatrenih' Luku Modrića. Našeg maestra spomenuo je u sklopu najave Derbija della Madonnina koji se igra u nedjelju od 20.45 sati. Utakmicu ćete moći pratiti na prvom kanalu Arena Sporta. Legendarni Ukrajinac rekao je sljedeće o našem veznjaku.

- Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo kao Inter.

Serie A - Parma v AC Milan
Foto: Ciro De Luca

Prokomentirao je i Inter koji po njemu ove sezone igra dobro pod rumunjskim stručnjakom.

- Kad završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Cristian Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje i oni su među favoritima za Scudetto."

Serie A - Inter Milan vs Lazio
Foto: Alessandro Garofalo

Osvrnuo se na momčad Milana čije je boje branio od 1999. do 2006. godine te još jednom u sezoni 2008./09.

- Milan je morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu i izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također, treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije bilo lako"

Serie A - Parma v AC Milan
Foto: Ciro De Luca

Legendarni napadač i osvajač Zlatne lopte iz 2004. trenutačno obnaša dužnost predsjednika ukrajinskog nogometnog saveza. U igračkoj karijeri, uz Milan, nastupao je za Dinamo Kijev i Chelsea. Za Ukrajinu je nastupio 111 puta i njihov je najbolji strijelac s 48 golova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
VIDEO Dinamo - Varaždin 3-0: 'Modri' goropadni na snježnom Maksimiru! Hoxha zabio drugi
PRIJENOS SUSRETA

VIDEO Dinamo - Varaždin 3-0: 'Modri' goropadni na snježnom Maksimiru! Hoxha zabio drugi

Nakon uspavanih 20-ak minuta Dinamo je podsjetio na izdanja s početka sezone i probijao Varaždince kroz centaršute i po bokovima. Jedan je zabio Dominguez, a dva Hoxha uz dvije asistencije Zajca, jednu Lisice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025