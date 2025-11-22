Legendarni napadač nahvalio našeg veznjaka uoči derbija koji mami poglede cijelog svijeta

Andrij Ševčenko je za talijansku La Repubblicu odradio intervju u kojem je komentirao kapetana 'vatrenih' Luku Modrića. Našeg maestra spomenuo je u sklopu najave Derbija della Madonnina koji se igra u nedjelju od 20.45 sati. Utakmicu ćete moći pratiti na prvom kanalu Arena Sporta. Legendarni Ukrajinac rekao je sljedeće o našem veznjaku.

- Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo kao Inter.

Foto: Ciro De Luca

Prokomentirao je i Inter koji po njemu ove sezone igra dobro pod rumunjskim stručnjakom.

- Kad završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Cristian Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje i oni su među favoritima za Scudetto."

Foto: Alessandro Garofalo

Osvrnuo se na momčad Milana čije je boje branio od 1999. do 2006. godine te još jednom u sezoni 2008./09.

- Milan je morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu i izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također, treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije bilo lako"

Foto: Ciro De Luca

Legendarni napadač i osvajač Zlatne lopte iz 2004. trenutačno obnaša dužnost predsjednika ukrajinskog nogometnog saveza. U igračkoj karijeri, uz Milan, nastupao je za Dinamo Kijev i Chelsea. Za Ukrajinu je nastupio 111 puta i njihov je najbolji strijelac s 48 golova.