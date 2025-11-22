Andrij Ševčenko odradio je intervju za talijanski portal La Repubblicu i pritom spomenuo Luku Modrića i njegov Milan koji sutra igra Derby della Madonnina protiv Intera. Bit će to prvi derbi za kapetana 'vatrenih'
Legendarni napadač nahvalio našeg veznjaka uoči derbija koji mami poglede cijelog svijeta
Andrij Ševčenko je za talijansku La Repubblicu odradio intervju u kojem je komentirao kapetana 'vatrenih' Luku Modrića. Našeg maestra spomenuo je u sklopu najave Derbija della Madonnina koji se igra u nedjelju od 20.45 sati. Utakmicu ćete moći pratiti na prvom kanalu Arena Sporta. Legendarni Ukrajinac rekao je sljedeće o našem veznjaku.
- Impresionirao me i radi ogromnu razliku. Ali kao ekipa Milan mora napraviti još nekoliko koraka da dođe na isti nivo kao Inter.
Prokomentirao je i Inter koji po njemu ove sezone igra dobro pod rumunjskim stručnjakom.
- Kad završiš sezonu, okreneš stranicu i krećeš ispočetka. Momčad Nerazzurra ostala je praktički netaknuta; štoviše, čak su se i pojačali. Cristian Chivu se čini kao trener s dobrim nogometnim vizijama. Ima prave ideje i oni su među favoritima za Scudetto."
Osvrnuo se na momčad Milana čije je boje branio od 1999. do 2006. godine te još jednom u sezoni 2008./09.
- Milan je morao ponovno steći sigurnost i čvrstinu i izgraditi se iznova nakon poteškoća s kojima su se susreli prošle sezone. Također, treba uzeti u obzir da je stiglo mnogo novih igrača. Allegri dobro upravlja ovom fazom, iako mu nije bilo lako"
Legendarni napadač i osvajač Zlatne lopte iz 2004. trenutačno obnaša dužnost predsjednika ukrajinskog nogometnog saveza. U igračkoj karijeri, uz Milan, nastupao je za Dinamo Kijev i Chelsea. Za Ukrajinu je nastupio 111 puta i njihov je najbolji strijelac s 48 golova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+