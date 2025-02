Legendarni napadač preuzima Feyenoord Luke Ivanušeca?

Luka Ivanušec (26) trebao bi dobiti novog trenera, a prema navodima pouzdanog The Athletica, to bi trebao biti legendarni Nizozemac Robin van Persie (41). Bivši igrač Arsenala i Manchester Uniteda trenutno uspješno vodi Heerenveen, a dogovor s Feyenoordom trebao bi se postići najkasnije do kraja tjedna.

Podsjetimo, Feyenoord je početkom veljače otpustio Briana Priskea (47) nakon poražavajućih rezultata u prvenstvu. Na njegovo mjesto privremeno je stigao Pascal Bosschaart (44). Van Persie je tek na početku trenerske karijere, koja traje godinu dana, a sada bi mogao preuzeti nizozemskog velikana.

Heerenveen je preuzeo u svibnju prošle godine kada je potpisao dvogodišnji ugovor. Klub je doveo do devetog mjesta lige, ali više od samog plasmana čelnike Feyenoorda impresionirala je napadačka igra njegove momčadi. Poveznica između bivšeg napadača i Feyenoorda jest i to što je za taj klub igrao u dva navrata. Ukupno je ondje postigao 46 golova i dodao 16 asistencija u 122 utakmice, a 2002. osvojio je i Kup Uefe (današnju Europsku ligu).

Ovo bi mogla biti prekretnica kojoj se nada hrvatski reprezentativac Ivanušec, koji se dosad borio s mizernom minutažom. Ove sezone odigrao je samo 17 utakmica u kojima je skupio 578 minuta.