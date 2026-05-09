Legendarni Realovac želi Alonsa nazad, a Katalonac ga podbada: 'Tko je pobijedio u tučnjavi?'

Najveći svjetski derbi igrat će se u nedjelju u 21.00 sati na Camp Nou stadionu. Barcelona će u 35. kolu La Lige ugostiti Real Madrid čija je svlačionica u rasulu te će drugu sezonu zaredom ostati bez trofeja. Nedavno su se potukli Federico Valverde i Aurelion Tchouameni, navijači žele da najbolji strijelac La Lige i zvijezda ekipe Kylian Mbappe ode iz kluba, a predsjednik Florentino Perez radi na rješavanju Alvara Arbeloe i dovođenju novog trenera; najizglednija opcija je Jose Mourinho. Internet vrvi postovima kojima se ismijava trenutačno stanje 'kraljevskog kluba', a ravan nije ostao ni legendarni Gerard Pique (39).

Iker Casillas (44) je u zadnjem pojavljivanju u javnosti spomenuo kako ga je jedan od novinara pitao koga vidi za nasljednika Alvara Arbeloe, a španjolska legenda je rekla da želi povratak Xabija Alonsa. Nevezano uz tematiku, ali vezano uz trenutačno stanje Real Madrida, javio se nekadašnji stoper Barcelone Gerard Pique i u komentar upitao: "Znaš li tko je pobijedio u tučnjavi?", aludirajući na metež koji je nastao prije nekoliko dana u svlačionici Madriđana.

Iker Casillas je za Real odigrao 725 utakmica; za Španjolsku je odigrao 167 susreta te osvojio te je bio dio legendarne generacije koja je osvojila dva Europska i Svjetsko prvenstvo. Pique je za Barcelonu odigrao 616 susreta; za 'La Roju' je nastupio 102 puta i zabio pet golova. Dvojac je zajedno u španjolskom dresu nastupio na 56 utakmica; na terenu su skupa proveli 4609 minuta. Mnogo videa uz pomoć umjetne inteligencije je kreirano na društvenim mrežama koji za cilj imaju ismijati španjolskog velikana.

Međutim, pravu sliku stanja vidjet ćemo u nedjelju na terenu Camp Noua od 21.00 sati.