Legendarni Roberto Carlos javio se iz bolničkog kreveta: Nisam imao srčani udar! Dobro sam

Nogometni je svijet na trenutak zastao s dahom nakon što su se pojavile zabrinjavajuće vijesti o zdravstvenom stanju legendarnog brazilskog nogometaša Roberta Carlosa (52). Podsjetimo, u srijedu su španjolske novine As otkrile kako je proslavljeni bek hospitaliziran zbog neočekivanog problema sa srcem.

Ipak, prvog dana 2026. godine, jedan od najboljih lijevih bekova u povijesti odlučio je stati na kraj nagađanjima. Oglasio se izravno s bolničkog liječenja putem svog Instagram profila, podijelivši fotografiju i poruku kojom je umirio javnost i razjasnio svoje stanje. Na fotografiji Carlos sjedi u udobnoj bolničkoj fotelji, odjeven u jednostavnu majicu. Unatoč tome što se u pozadini jasno vidi medicinska oprema, a na ruci nosi bolničku narukvicu, Brazilac na licu ima širok i zarazan osmijeh.

Upravo je taj pozitivan prizor, u kombinaciji s iscrpnom porukom, bio dovoljan da odagna strahove njegovih pratitelja. U opisu objave, napisanoj na engleskom i portugalskom, detaljno je objasnio razloge svog boravka u bolnici.

- Želio bih razjasniti nedavne informacije koje kruže. Nedavno sam se podvrgnuo preventivnom medicinskom zahvatu, koji je unaprijed isplaniran s mojim liječničkim timom. Zahvat je bio uspješan i dobro sam. Nisam imao srčani udar stoji u priopćenju nogometne ikone koja je dodala...

- Dobro se oporavljam od operacije i veselim se povratku u puni pogon kako bih nastavio svoje profesionalne i osobne obveze. Iskreno se zahvaljujem na brojnim porukama podrške i ističem kako nema razloga za brigu. Veliko hvala ide i sjajnom liječničkog timu koji je vodio brigu o meni.

Jedan od najboljih bekova ikad

Iako je karijeru započeo u Brazilu i proveo kratku, ali zapaženu sezonu u milanskom Interu, Roberto Carlos postao je istinska ikona u dresu Real Madrida. Tijekom jedanaest godina provedenih u "kraljevskom klubu", od 1996. do 2007., odigrao je nevjerojatnih 527 utakmica i zabio 69 golova, što je za braniča izvanredan učinak. S Real Madridom je osvojio četiri naslova prvaka Španjolske i čak tri Lige prvaka (1998., 2000. i 2002.).

Jednako uspješan bio je i u dresu brazilske reprezentacije, za koju je upisao 127 nastupa. Bio je ključni igrač generacije koja je dominirala svjetskim nogometom, a vrhunac reprezentativne karijere doživio je 2002. godine osvajanjem naslova svjetskog prvaka na prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji. Nastupio je na ukupno tri svjetska prvenstva, igravši i finale 1998. u Francuskoj, a s reprezentacijom je osvojio i dva naslova Copa América.

Ipak, ono po čemu će ga vječno pamtiti generacije nogometnih zaljubljenika su njegovi razorni slobodni udarci, ispaljeni brzinom većom od 160 km/h. Njegov legendarni "banana udarac" protiv Francuske 1997. godine, kada je lopta s nevjerojatnom vanjskom rotacijom zaobišla živi zid i završila u mreži, i danas se smatra jednim od najspektakularnijih golova u povijesti. Svojim napadačkim stilom i doprinosom u ofenzivi zauvijek je promijenio percepciju modernog braniča.

Nakon Reala, igrao je za Fenerbahçe, Corinthians i Anzhi, prije nego što se okušao i u trenerskim vodama. Inače obnaša i ulogu ambasadora Real Madrida.