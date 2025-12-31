Roberto Carlos završio u bolnici, otkrili mu komplikacije na srcu

Legendarni umirovljeni brazilski nogometaš Roberto Carlos (52) završio je u brazilskoj bolnici zbog problema sa srcom, pišu španjolske novine As. Bivši as Real Madrida uživao je u godišnjem odmoru u svojoj domovini i punio baterije uoči novogodišnje proslave, sve dok nije otkrio za zdravstveni problem.

Naime, slavni je bek otišao na liječnički pregled noge u bolnicu, gdje su mu otkrili mali krvni zagrušak. Nakon daljnjih pretraga, otkriveno je kako Carlosovo srce ne radi kako bi trebalo. Odmah je bio podvrgnut operaciji kako bi mu ugradili kateter.

To je trebao biti rutinski zahvat, ali su nastale komplikacije i operacija je trajala gotovo tri sata, prenosi As. Srećom, sve je dobro završilo. Carlos nije u opasnosti, ali 2026. godinu dočekat će u bolnici, s obzirom na to kako još 48 sati mora ostati na promatranju.

Jedan od najboljih bekova ikad

Iako je karijeru započeo u Brazilu i proveo kratku, ali zapaženu sezonu u milanskom Interu, Roberto Carlos postao je istinska ikona u dresu Real Madrida. Tijekom jedanaest godina provedenih u "kraljevskom klubu", od 1996. do 2007., odigrao je nevjerojatnih 527 utakmica i zabio 69 golova, što je za braniča izvanredan učinak. S Real Madridom je osvojio četiri naslova prvaka Španjolske i čak tri Lige prvaka (1998., 2000. i 2002.).

Jednako uspješan bio je i u dresu brazilske reprezentacije, za koju je upisao 127 nastupa. Bio je ključni igrač generacije koja je dominirala svjetskim nogometom, a vrhunac reprezentativne karijere doživio je 2002. godine osvajanjem naslova svjetskog prvaka na prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji. Nastupio je na ukupno tri svjetska prvenstva, igravši i finale 1998. u Francuskoj, a s reprezentacijom je osvojio i dva naslova Copa América.

Ipak, ono po čemu će ga vječno pamtiti generacije nogometnih zaljubljenika su njegovi razorni slobodni udarci, ispaljeni brzinom većom od 160 km/h. Njegov legendarni "banana udarac" protiv Francuske 1997. godine, kada je lopta s nevjerojatnom vanjskom rotacijom zaobišla živi zid i završila u mreži, i danas se smatra jednim od najspektakularnijih golova u povijesti. Svojim napadačkim stilom i doprinosom u ofenzivi zauvijek je promijenio percepciju modernog braniča.

Nakon Reala, igrao je za Fenerbahçe, Corinthians i Anzhi, prije nego što se okušao i u trenerskim vodama. Inače obnaša i ulogu ambasadora Real Madrida.