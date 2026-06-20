Ronaldinho je šokirao nogometni svijet i s 46 godina vraća se te pregovara s trećeligašem Ravennom. Međutim, ostaje tajna hoće li i stvarno zaigrati ili je to marketinški trik za promociju talijanskog kluba
Legendarni Ronaldinho se vraća nogometu? Talijanski trećeligaš će ga dovesti u 47. godini života
Brazilac Ronaldinho (46) planira povratak nogometu u 47. godini, a za Gazzettu dello Sport izjavio da namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor s talijanskim trećeligašem Ravennom.
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Konačna odluka bit će donesena na predstavljanju u Miamiju u utorak, no međutim, ostaje nejasno hoće li Ronaldinho, na terenu prozvan Mađioničar, zapravo igrati.
- Jedva čekam da se vratim na teren i počnem pisati novo poglavlje s Ignaziom i cijelom obitelji Cipriani, rekao je Ronaldinho o svojim planovima i vlasniku kluba, poslovnom čovjeku i vlasniku hotelskog lanca Ignaziju Ciprianiju.
- Hoće li igrati? Vidjet ćemo, ali nije isključeno. On je jednostavno pobjednik i godine nisu prepreka, rekao je potpredsjednik Ravenne Ariedo Braida talijanskoj novinskoj agenciji ANSA.
Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. za Fluminense u Rio de Janeiru. Umirovio se nešto više od dvije godine kasnije.
Među njegovim najvećim postignućima su Zlatna lopta 2005. godine te Fifina nagrada za igrača godine, koju je osvojio dvaput. Osvojio je Ligu prvaka s Barcelonom 2006. godine, a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s Brazilom.
U bogatoj karijeri igrao je za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro i Fluminense, a u dresu Brazila odigrao je 97 utakmica i zabio 33 pogotka.
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