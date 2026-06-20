Obavijesti

Sport

Komentari 2
JEDAN OD NAJVEĆIH

Legendarni Ronaldinho se vraća nogometu? Talijanski trećeligaš će ga dovesti u 47. godini života

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni Ronaldinho se vraća nogometu? Talijanski trećeligaš će ga dovesti u 47. godini života
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Ronaldinho je šokirao nogometni svijet i s 46 godina vraća se te pregovara s trećeligašem Ravennom. Međutim, ostaje tajna hoće li i stvarno zaigrati ili je to marketinški trik za promociju talijanskog kluba

Admiral

Brazilac Ronaldinho (46) planira povratak nogometu u 47. godini, a za Gazzettu dello Sport izjavio da namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor s talijanskim trećeligašem Ravennom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ronaldinho trenira 00:15
Ronaldinho trenira | Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

Konačna odluka bit će donesena na predstavljanju u Miamiju u utorak, no međutim, ostaje nejasno hoće li Ronaldinho, na terenu prozvan Mađioničar, zapravo igrati.

- Jedva čekam da se vratim na teren i počnem pisati novo poglavlje s Ignaziom i cijelom obitelji Cipriani, rekao je Ronaldinho o svojim planovima i vlasniku kluba, poslovnom čovjeku i vlasniku hotelskog lanca Ignaziju Ciprianiju.

Brazil’s former footballer Ronaldinho visits Petare neighborhood for exhibition soccer match
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

- Hoće li igrati? Vidjet ćemo, ali nije isključeno. On je jednostavno pobjednik i godine nisu prepreka, rekao je potpredsjednik Ravenne Ariedo Braida talijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. za Fluminense u Rio de Janeiru. Umirovio se nešto više od dvije godine kasnije.

Brazil’s former footballer Ronaldinh visits Petare neighborhood for exhibition soccer match
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Među njegovim najvećim postignućima su Zlatna lopta 2005. godine te Fifina nagrada za igrača godine, koju je osvojio dvaput. Osvojio je Ligu prvaka s Barcelonom 2006. godine, a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s Brazilom.

U bogatoj karijeri igrao je za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro i Fluminense, a u dresu Brazila odigrao je 97 utakmica i zabio 33 pogotka.

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti
Foto: Dylan Martinez

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Mušić ne ide u Hajduk, bivši dinamovac otišao u Češku i oborio Zajcov rekord...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mušić ne ide u Hajduk, bivši dinamovac otišao u Češku i oborio Zajcov rekord...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Kuće za odmor hrvatskih nogometaša: Ovdje ljetuju Luka Modrić, Kramarić, Dalić, Rakitić
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Kuće za odmor hrvatskih nogometaša: Ovdje ljetuju Luka Modrić, Kramarić, Dalić, Rakitić

Od Paga preko Šolte i Brača, "vatreni" su tijekom godina ulagali u nekretnine za godišnji odmor na skrovitim područjima Jadrana. Ovako izgledaju njihova mjesta za opuštanje u Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026