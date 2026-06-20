Legendarni Ronaldinho se vraća nogometu? Talijanski trećeligaš će ga dovesti u 47. godini života

Brazilac Ronaldinho (46) planira povratak nogometu u 47. godini, a za Gazzettu dello Sport izjavio da namjerava nastaviti nogometnu karijeru i potpisati ugovor s talijanskim trećeligašem Ravennom.

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Pokretanje videa... 00:15 Ronaldinho trenira | Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

Konačna odluka bit će donesena na predstavljanju u Miamiju u utorak, no međutim, ostaje nejasno hoće li Ronaldinho, na terenu prozvan Mađioničar, zapravo igrati.

- Jedva čekam da se vratim na teren i počnem pisati novo poglavlje s Ignaziom i cijelom obitelji Cipriani, rekao je Ronaldinho o svojim planovima i vlasniku kluba, poslovnom čovjeku i vlasniku hotelskog lanca Ignaziju Ciprianiju.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

- Hoće li igrati? Vidjet ćemo, ali nije isključeno. On je jednostavno pobjednik i godine nisu prepreka, rekao je potpredsjednik Ravenne Ariedo Braida talijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

Ronaldinho je svoju posljednju profesionalnu utakmicu odigrao 2015. za Fluminense u Rio de Janeiru. Umirovio se nešto više od dvije godine kasnije.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Među njegovim najvećim postignućima su Zlatna lopta 2005. godine te Fifina nagrada za igrača godine, koju je osvojio dvaput. Osvojio je Ligu prvaka s Barcelonom 2006. godine, a četiri godine ranije postao je svjetski prvak s Brazilom.

U bogatoj karijeri igrao je za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro i Fluminense, a u dresu Brazila odigrao je 97 utakmica i zabio 33 pogotka.