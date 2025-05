Legendarni Shaq: Jokić mora poslati poruku i kazniti Zupca!

Ivica Zubac (28) bio je veliki razlog zašto su Los Angeles Clippersi izborili majstoricu protiv Denver Nuggetsa u prvoj rundi NBA doigravanja. Podsjetimo, Clippersi su u petak pobijedili Denver 111-105 u šestoj utakmici, a Zubac je završio utakmicu sa 10 koševa i šest skokova.

Međutim, bitniji je podatak kako je Jokić na utakmici gađao tek 5 od 14 kada ga je čuvao Zubac, a u drugom poluvremenu samo 1/8. Zbog toga su mnogi istaknuli kako nitko Jokića nije tako dobro čuvao, a legendarni košarkaš Shaquille O'Neal očekuje reakciju od srpskog košarkaša.

Foto: Isaiah J. Downing

- Jokić u sedmoj utakmici mora poslati poruku Ivici Zupcu: 'OK, prošlu utakmicu si me izblokirao, ali sada me ne možeš zaustaviti.' Joker mora kazniti tog mladića. Dobro, Zubac je dobar branič, ali Jokić je najbolji veliki tip u ligi i mora to pokazati protiv svih ostalih velikih tipova. - komentirao je O'Neal u emisiji "Inside the NBA".

Odlučujuća sedma utakmica igra se u nedjelju u 1 sat po hrvatskom vremenu, a domaćin je Denver.