Legendarni skijaš Bode Miller optužen za posjedovanje droge

Legendarni američki skijaš Bode Miller (48) suočio se s optužbama zbog posjedovanja droge. Prema sudskim spisima koje posjeduje TMZ Sports, Miller je optužen za dva prekršajna djela koja proizlaze iz incidenta koji se dogodio 6. lipnja. Tužitelji terete olimpijskog pobjednika za neovlašteno posjedovanje kontrolirane tvari te za posjedovanje pribora za konzumaciju droga.

Miller se izjasnio da nije kriv po objema točkama optužnice. Spisi pokazuju da je Miller platio jamčevinu od 5000 dolara u gotovini te je nakon toga pušten na slobodu. Međutim, slučaj je i dalje aktivan, a na sudu bi se trebao pojaviti 29. srpnja kada je zakazano pripremno ročište.

Riječ je o 48-godišnjaku koji osvojio šest olimpijskih medalja, uključujući i zlato na Igrama u Vancouveru 2010. godine. Osvojio je dva velika kristalna globuda, a skijanje je napustio 2017. godine.