Obavijesti

Sport

Komentari 2
POPULARNA NIZOZEMKA

Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 5 min
Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu
12
Foto: Instagram

Jutta Leerdam osvaja zlato i ruši rekorde na ZOI 2026, dok zaručnik Jake Paul briše suze radosnice! Nizozemka oduševljava nevjerojatnom formom i skreće pažnju javnosti

Admiral

Nizozemka Jutta Leerdam (27) jedna je od najvećih zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini i Milanu. Natječe se u brzom klizanju, a specijalizirala se za duge staze, odnosno utrke od 1000 i 500 metara. Na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojila je srebro na 1000 metara, a u ponedjeljak je u ovoj disciplini osvojila zlato, a pritom je srušila olimpijski rekord s vremenom 1:12,31, čime je rasplakala zaručnika Jakea Paula.

POGLEDAJTE GALERIJU:

61
Foto: Instagram

Dok je Jutta slavila na ledu, kamere su se usmjerile na tribine, gdje je njezin zaručnik, youtuber i boksač Jake Paul, ogrnut nizozemskim šalom, brisao suze radosnice. Njihova veza privlači ogromnu pažnju medija, zbog čega je Jutta drastično ograničila svoja medijska pojavljivanja. Međutim, Nizozemka je dala intervju za službenu stranicu Olimpijskih igara, u kojem je dala uvid u svoju svakodnevnicu i život.

NEVJEROJATNA JUTTA FOTO Suze radosnice u Milanu: Zaručnica Jakea Paula srušila je olimpijski rekord i uzela zlato!
FOTO Suze radosnice u Milanu: Zaručnica Jakea Paula srušila je olimpijski rekord i uzela zlato!

- Nevjerojatan je kompliment kada čujem da utječem na ljude i možda im služim kao inspiracija. Zbog toga se ne radi samo o mojoj sportskoj karijeri. Zaista mi je velika čast - komentirala je svoju popularnost i kako je ponosna što predstavlja Nizozemsku na velikim natjecanjima.

Speed Skating - Women's 1000m
Foto: Piroschka Van De Wouw

Nasmijala se na pitanje o tome kakav je osjećaj biti na ledu.

- Postoji toliko nevjerojatnih stvari. Surađujem s brendovima koje sam sanjala cijeli život, klizanje mi ide zaista dobro, zaista sam usredotočena i predana ovoj karijeri. Najbolji je osjećaj ikad kada pobijedite. Moj zaručnik je najbolji, moja je obitelj nevjerojatna i zaista imam sreće u životu - istaknula je.

RUŠI REKORDE Tko je Jutta Leerdam? Zovu je najljepšom sportašicom svijeta
Tko je Jutta Leerdam? Zovu je najljepšom sportašicom svijeta

Jutta ima žestoku konkurenciju, a najveća joj prijetnja dolazi baš iz nizozemske reprezentacije. Njezina sunarodnjakinja Femke Kok pokazala se kao ozbiljna konkurentica, štoviše, čak i kao favoritkinja na 1000 i 500 metara. Upravo je Kok bila vodeća, i to nakon što je oborila olimpijski rekord, prije nego što je Leerdam bila još brža i time "otela" prvo mjesto.

Speed Skating - Women's 1000m
Foto: Yves Herman

- Postoji puno toga što mogu promijeniti i popraviti. Zato pokušavam biti usredotočena za sebe i na ono što mogu bolje raditi. I trudim se da mi se ne dogodi novi pad, haha - rekla je i time se našalila na vlastiti račun nakon što je odustala u utrci na 1000 metara. Ipak, taj pad nije ugasio njezin olimpijski san. Nizozemska ju je ipak uvrstila u reprezentaciju, a ona se iskupila zlatnom medaljom.

POGLEDAJTE VIDEO Najljepša olimpijka otkrila što se jede u Italiji. Izgleda bolje nego hrana s rukometnog Eura!
Najljepša olimpijka otkrila što se jede u Italiji. Izgleda bolje nego hrana s rukometnog Eura!

- Puno stvari mogu krenuti po zlu. Ali, kao da se sve nekako izjednači, uspjesi i neuspjesi. Na kraju dana, moj je život uvijek više pozitivan nego negativan. Jednostavno, vrlo sam zahvalna zbog moje karijere i ljudi koje imam oko sebe - zaključila je 27-godišnja olimpijka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

FOTO Prepoznajete ga? Prije 21 godinu plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku
PRETPREMIJERA U SPLITU

FOTO Nekoliko sati nakon potresa na Poljudu, Livaja i suigrači snimljeni u izlasku

Opereta 'Kraljica lopte' jedinstven je spoj splitskog mentaliteta, sportskog entuzijazma i romantične komedije. U utorak navečer održala se pretpremijera u splitskom HNK, a nazočni su bili i prvotimci Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026