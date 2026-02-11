Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu

Nizozemka Jutta Leerdam (27) jedna je od najvećih zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini i Milanu. Natječe se u brzom klizanju, a specijalizirala se za duge staze, odnosno utrke od 1000 i 500 metara. Na Olimpijskim igrama u Pekingu osvojila je srebro na 1000 metara, a u ponedjeljak je u ovoj disciplini osvojila zlato, a pritom je srušila olimpijski rekord s vremenom 1:12,31, čime je rasplakala zaručnika Jakea Paula.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dok je Jutta slavila na ledu, kamere su se usmjerile na tribine, gdje je njezin zaručnik, youtuber i boksač Jake Paul, ogrnut nizozemskim šalom, brisao suze radosnice. Njihova veza privlači ogromnu pažnju medija, zbog čega je Jutta drastično ograničila svoja medijska pojavljivanja. Međutim, Nizozemka je dala intervju za službenu stranicu Olimpijskih igara, u kojem je dala uvid u svoju svakodnevnicu i život.

- Nevjerojatan je kompliment kada čujem da utječem na ljude i možda im služim kao inspiracija. Zbog toga se ne radi samo o mojoj sportskoj karijeri. Zaista mi je velika čast - komentirala je svoju popularnost i kako je ponosna što predstavlja Nizozemsku na velikim natjecanjima.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Nasmijala se na pitanje o tome kakav je osjećaj biti na ledu.

- Postoji toliko nevjerojatnih stvari. Surađujem s brendovima koje sam sanjala cijeli život, klizanje mi ide zaista dobro, zaista sam usredotočena i predana ovoj karijeri. Najbolji je osjećaj ikad kada pobijedite. Moj zaručnik je najbolji, moja je obitelj nevjerojatna i zaista imam sreće u životu - istaknula je.

Jutta ima žestoku konkurenciju, a najveća joj prijetnja dolazi baš iz nizozemske reprezentacije. Njezina sunarodnjakinja Femke Kok pokazala se kao ozbiljna konkurentica, štoviše, čak i kao favoritkinja na 1000 i 500 metara. Upravo je Kok bila vodeća, i to nakon što je oborila olimpijski rekord, prije nego što je Leerdam bila još brža i time "otela" prvo mjesto.

Foto: Yves Herman

- Postoji puno toga što mogu promijeniti i popraviti. Zato pokušavam biti usredotočena za sebe i na ono što mogu bolje raditi. I trudim se da mi se ne dogodi novi pad, haha - rekla je i time se našalila na vlastiti račun nakon što je odustala u utrci na 1000 metara. Ipak, taj pad nije ugasio njezin olimpijski san. Nizozemska ju je ipak uvrstila u reprezentaciju, a ona se iskupila zlatnom medaljom.

- Puno stvari mogu krenuti po zlu. Ali, kao da se sve nekako izjednači, uspjesi i neuspjesi. Na kraju dana, moj je život uvijek više pozitivan nego negativan. Jednostavno, vrlo sam zahvalna zbog moje karijere i ljudi koje imam oko sebe - zaključila je 27-godišnja olimpijka.