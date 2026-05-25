Legendarni Stan zaplakao na svom zadnjem Roland Garrosu: 'Jako mi je teško reći zbogom'

Piše HINA,
Stan Wawrinka tijekom ove sezone igra svoju posljednju godinu na Touru. U prvom kolu je izgubio od Nizozemca de Jonga, ali je dobio velike ovacije zbog svega što je napravio u karijeri

Odličan su meč prvog kola na Grand Slam turniru Roland Garros odigrale ukrajinska tenisačica Elina Svitolina i Mađarica Anna Bondar, a nakon skoro dva i pol sata slavila je Ukrajinka 3-6, 6-1, 7-6(3).

Baš šteta. Nakon osvajanja WTA turnira Marčinko ispala u Parizu

Nije samo Svitolina okrenula rezultat nakon 0-1 u setovima, već je na svoju stranu preokrenula i 1-3 u trećem setu. U odlučujućoj dionici je Svitolina povela 5-3, ali se tada u igru vratila vrlo opasna na zemlji Bondar koja je povela 6-5. Od tog trenutka do kraja Svitolina je odigrala bez pogreške, tie-break trećeg seta je dobila s 10-3 i uz  veliki pljesak s tribina proslavila pobjedu. U najavi Roland Garrosa Svitolina je osvojila Masters 1000 turnir u Rimu gdje je između ostalih pobijedila Ribakinu, Šwiatek i Gauff u finalu.

Još je veće ovacije dobio 41-godišnji Stan Wawrinka koji je poražen u prvom kolu od sretnog gubitnika Nizozemca Jaspera de Jonga s 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 čime je odigrao svoj posljednji meč u karijeri u Roland Garrosu. Wawrinka tijekom ove sezone igra svoju posljednju godinu na Touru.

Iza Wawrinke ostaje 2015. godina i tadašnja sjajna dva tjedna na pariškoj zemlji kada je osvojio jedan od ukupno tri Grand Slam pokala. Tada je u briljantnom finalnom meču Roland Garrosa pobijedio Novaka Đokovića sa 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

„Teško je reći zbogom“, u suzama je rekao Wawrinka na početku svog obraćanja pariškoj publici.

