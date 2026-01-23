Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAHVALIO 'MAESTRA'

Legendarni talijanski trener o Modriću: Jeste li vidjeli to? Dodavanje je bilo fenomenalno

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Legendarni talijanski trener o Modriću: Jeste li vidjeli to? Dodavanje je bilo fenomenalno
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić je u dosadašnjem djelu sezone upisao 23 nastupa, a na terenu je proveo 1712 minuta. U posljednjoj utakmici protiv Lecce nije ga bilo među prvih 11, u igru je ušao tek u 87. minuti

Admiral

Bivši trener Rome i Milana, Fabio Capello (79) u razgovoru za talijansku Gazzettu dello Sport osvrnuo se na situaciju na vrhu tablice u Serie A, a komentirao je i nadolazeći dvoboj između Rome i Milana. 'Rossoneri' su trenutačno drugoplasirana momčad s 46 bodova i imaju tri boda zaostatka za vodećim gradskim rivalom Interom. 

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Iako je Milan u borbi za novi Scudetto trener Massimiliano Allegri i dalje kao primarni cilj ističe plasman u Ligu prvaka. Capello smatra kako je to strateški potez Talijana kako bi pritisak na momčad bila manja. 

- Normalno je da se Max igra skrivača: previše je iskusan da ne bi znao rizike javnog izgovaranja riječi 'scudetto'. Kad se popneš jako visoko, ako prestaneš letjeti i padneš, možeš se još više ozlijediti. Zato se mudro pritajio, govori o tablicama i radi izračune - rekao je za Gazzettu.

Osvrnuo se na momčad te istaknuo kako im nedostaje igrač poput Lautara Martineza. Nije propustio priliku da prokomentira igru Luke Modrića koji je u dosadašnjem djelu sezone upisao 23 nastupa, a na terenu je proveo 1712 minuta. U posljednjoj utakmici protiv Lecce nije ga bilo među prvih 11, u igru je ušao tek u 87. minuti

- U zadnjih nekoliko utakmica Jashari je jako napredovao, ali razlika u odnosu na Modrića je vidljiva. Jeste li vidjeli ono Modrićevo dodavanje kojim je izbacio Nkunkua pred gol protiv Leccea? Bilo je fenomenalno - nahvalio ga je Capello.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Hrvatska - Španjolska 9-17: Barakude porazom zaključile EP i završile na šestom mjestu
TEŽAK PORAZ

Hrvatska - Španjolska 9-17: Barakude porazom zaključile EP i završile na šestom mjestu

Kod Barakuda su bolji od ostalih bili Konstantin Harkov (3) i Luka Bukić (2), dok je Španjolce predvodio Bernat Sanahuja s pet golova i vratar Eduardo Lorrio sa 12 obrana.
VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda
ZNA ŠTO RADI

VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda

Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo, kazao je jednom prilikom Ivica Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026