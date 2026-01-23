Legendarni talijanski trener o Modriću: Jeste li vidjeli to? Dodavanje je bilo fenomenalno

Bivši trener Rome i Milana, Fabio Capello (79) u razgovoru za talijansku Gazzettu dello Sport osvrnuo se na situaciju na vrhu tablice u Serie A, a komentirao je i nadolazeći dvoboj između Rome i Milana. 'Rossoneri' su trenutačno drugoplasirana momčad s 46 bodova i imaju tri boda zaostatka za vodećim gradskim rivalom Interom.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Iako je Milan u borbi za novi Scudetto trener Massimiliano Allegri i dalje kao primarni cilj ističe plasman u Ligu prvaka. Capello smatra kako je to strateški potez Talijana kako bi pritisak na momčad bila manja.

- Normalno je da se Max igra skrivača: previše je iskusan da ne bi znao rizike javnog izgovaranja riječi 'scudetto'. Kad se popneš jako visoko, ako prestaneš letjeti i padneš, možeš se još više ozlijediti. Zato se mudro pritajio, govori o tablicama i radi izračune - rekao je za Gazzettu.

Osvrnuo se na momčad te istaknuo kako im nedostaje igrač poput Lautara Martineza. Nije propustio priliku da prokomentira igru Luke Modrića koji je u dosadašnjem djelu sezone upisao 23 nastupa, a na terenu je proveo 1712 minuta. U posljednjoj utakmici protiv Lecce nije ga bilo među prvih 11, u igru je ušao tek u 87. minuti

- U zadnjih nekoliko utakmica Jashari je jako napredovao, ali razlika u odnosu na Modrića je vidljiva. Jeste li vidjeli ono Modrićevo dodavanje kojim je izbacio Nkunkua pred gol protiv Leccea? Bilo je fenomenalno - nahvalio ga je Capello.