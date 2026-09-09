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Legendarni trener dobiva svoju statuu ispred dvorane Lakersa

Piše HINA,
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Legendarni trener dobiva svoju statuu ispred dvorane Lakersa
AFP/PIXSELL | Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA
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On će postati deveta osoba kojoj će Lakersi odati počast statuom ispred dvorane na trgu nazvanom Star Plaza

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Američki profesionalni košarkaški NBA klub Los Angeles Lakers objavio je kako će ispred svoje dvorane 9. travnja sljedeće godine otkriti statuu trofejnog trenera Phila Jacksona.

Svečanost će se održati prije utakmice Lakersa i Minnesota Timberwolves. Jackson je s Lakersima, koje je vodio od 1999. do 2004. te od 2005. do 2011. godine, osvojio ukupno pet nalsova prvaka uz sjajan omjer pobjeda i poraza 610-292 u ligaškom dijelu sezone te 118-63 u doigravanju.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Jackson će stoga postati deveta osoba kojoj će Lakersi odati počast statuom ispred dvorane na trgu nazvanom Star Plaza. Prije njega statue imaju i veliki igrači Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor i Jerry West, slavni trener Pat Riley te komentator Chick Hearn.

Osim pet naslova s Lakersima, Jackson je osvojio i šest naslova kao trener Chicago Bullsa tijekom 1990-ih, po tri zaredom od 199. do 1993. i od 1996. do 1998., dok je kao igrač bio dva puta prvak s New York Knicksima 1970. i 1973. Otkako je 2017. godine napustio dužnost predsjednika Knicksa, Jackson, koji će za osam dana napuniti 81 godinu, svoje umirovljeničke dane provodi najviše u Montani.

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