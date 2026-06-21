Legendarni košarkaški trener Željko Obradović vratio se na klupu grčkog velikana Panathinaikosa s kojim je potpisao trogodišnji ugovor
ŽELJKO OBRADOVIĆ
Legendarni trener vratio se u Atenu. Opet će voditi velikana
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Proslavljeni srpski košarkaški trener Željko Obradović (66) vratio se na dužnost trenera grčkog velikana Panathinaikosa s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.
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Obradović je vodio Panathinaikos od 1999. do 2012. godine i u tom je razdoblju osvojio pet naslova prvaka Europe. Nakon 13 godina vraća se u glavni grad Grčke na jedno od najuspješnijih mjesta trenerske karijere.
U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obradović je osvojio devet naslova prvaka Europe, uz pet s grčkim klubom ima još po jedan s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom i Fenerbahčeom.
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