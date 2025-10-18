Obavijesti

POHVALIO HRVATSKOG MAESTRA

Legendarni Turčin: Modrićeve igre me ne iznenađuju. On je savršeni primjer profesionalca

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni Turčin: Modrićeve igre me ne iznenađuju. On je savršeni primjer profesionalca
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U usporedbi s prošlošću, igrači danas imaju priliku produžiti karijeru ako paze na svaki detalj, ako žive kao pravi profesionalci. U tome je Modrić savršen primjer, rekao je za Gazzettu dello Sport Fatih Terim

Bivši nogometaš i trener Fatih Terim (72) u intervjuu za talijansku Gazzettu dello Sport komentirao je igru Luke Modrića uoči povratka Serie A ovog vikenda.

U sedmom kolu Serie A sastaju se Milan i Fiorentina. Dvoboj je na rasporedu u nedjelju od 20:45 sati. Povratak talijanske lige komentirao je legendarni turski trener koji je inače vodio oba kluba. Posljednji trenerski posao Turčin je imao na klupi Al Shabab prije četiri mjeseca. Često ističe kako mu je najdraža utakmica između Milana i Fiorentine zbog povijesti s ta dva kluba. Naravno, nezaobilazna tema bio je Luka Modrić koji ne prestaje oduševljavati igrom u petom desetljeću života. 

- Ne, ne iznenađuje me što još uvijek radi razliku. U usporedbi s prošlošću, igrači danas imaju mogućnost produžiti svoju karijeru ako paze na svaki detalj i žive kao pravi profesionalci. U tome je Modrić savršen primjer - rekao je Terim. 

Saudi Pro League - Al Hilal v Al Shabab
Foto: STRINGER/REUTERS

Turski trener dobio je nadimak 'Imperator', a tijekom trenerske karijere vodio je i Galatasaray i Panathinaikos, a bio je i izbornik turske nogometne reprezentacije. 

S Galatasarayom je osvojio brojne trofeje, a iz bogate kolekcije najviše se ističe onaj iz 2000. godine kada su osvojili Kup Uefa. Vodio je tursku reprezentaciju kada su u dramatičnom polufinalu pobijedili 'vatrene' na Europskom prvenstvu 2008. Tri godine kasnije, u kvalifikacijama za Euro 2012., Hrvatska pobijedila Tursku 3-0 koju je tada također vodio Terim.

