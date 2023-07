Legendarni Wawrinka briznuo u plač u Umagu: Izgleda glupo...

Stan Wawrinka (38) je bio na pragu svog 17. naslova i drugog u Umagu 17 godina nakon što je u Stella Marisu osvojio prvi pobjednički trofej na ATP Touru, ali je 23-godišnji Australac Alexei Popyrin spriječio bajkovit kraj tjedna za 38-godišnjeg Švicarca koji se na kraju morao zadovoljiti utješnom nagradom.

- Teško mi je pao ovaj poraz. Alexei je odigrao odlično finale. Imao sam svoje prilike u trećem setu koje sam mogao ili trebao iskoristiti, ali nisam. Na kraju je on bio agresivniji i zaslužio je pobjedu. Cijeli je tjedan igrao odlično - vidno razočaran rekao je Wawrinka nakon meča.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U govoru nakon meča Wawrinka je emotivno zahvalio svima koji su ga podržavali kroz tjedan, suze su mu navrle na oči kad je spomenuo svoj prvi naslov osvojen 2006.

- Ljudi, puno vam hvala. Znam da je glupo plakati, ali toliko volim ovaj sport. Zbog vas je ovako poseban. Ovo je bio nevjerojatan tjedan, nadam se vratiti se u Umag. Hvala vam na podršci, hvala što ste došli i nadam se da se vidimo idući tjedan - rekao je Wawrinka sa suzama u očima.

Mučio sam se s ozljedama

- Bila je mješavina svega. Mučio sam se zadnje dvije godine s ozljedama, želio sam osvojiti taj naslov nakon mnogo godina. Dajem sve od sebe da budem fizički spreman, teniski, mentalno. I kad imate ovakav tjedan, u kojem izgubite neizvjesno finale u kojem ste imali priliku, onda to sve izađe iz vas. Atmosfera je tijekom tjedna bila sjajna, navijači su bili odlični, a to mi mnogo znači. Bilo je teško suzdržati se, pogotovo nakon što sam poražen - rekao je Wawrinka sa suzama u očima.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Gledatelji su većinom bili na Wawrinkinoj strani. Čak je i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na finale došao noseći majicu s natpisom "Stan The Man".

'Stan, ti si legenda'

- Stan ti si legenda. Odrastao sam gledajući tebe, Rogera, Rafu, Novaka... Iskreno, navijao sam za tebe u svim Grand Slam finalima. Stvarno bih želio da se opet vratiš u vrh - rekao je osvajač turnira Alexei Popyrin uz glasan pljesak s tribina umaškog stadiona.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Život piše razne priče, a kad je Popyrin u pitanju, ova umaška je imala uvod u davnoj prošlosti, kad je kao daroviti 9-godišnjak pobjeđivao sve suparnike na turnirima u Dubaiju, gdje je njegova obitelj tada živjela. Kako bi vidjeli za što je doista sposoban, njegovi roditelji su odlučili testirati ga u međunarodnoj konkurenciji. I doveli su ga na "Smrikva Bowl", turnir za djecu do 10 godina koji se održava u Puli.

- U Hrvatskoj sam krenuo na svoj teniski put. To je bio početak, pokazatelj mojim roditeljima da bih mogao pokušati postati teniski profesionalac. To je bio moj prvi kontakt sa zemljanom podlogom, prvi nastup u međunarodnoj konkurenciji. Sjećam se da su te godine na turniru igrala još dvojica igrača koji su danas u Top 100, Alex De Minaur i Alejandro Davidovich Fokina. Zbližili smo se i družili. Nevjerojatno mi je vidjeti do kuda smo dogurali - rekao je pobjednik turnira u Umagu.